「1番・指名打者」で出場し4回に54号を放った

【MLB】Dバックス ー ドジャース（日本時間26日・フェニックス）

唖然とするしかなかった。ドジャース・大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦での4回に自己最多タイの54号2ランを放った。体勢を崩されながらの一発に敵地放送局も驚きを隠せなかった。

1死三塁、2番手クリスマットから右中間フェンスを越える2ランを放った。低めの変化球に泳がされながらも“片手”で豪快なアーチ。ボールは右中間スタンドに設置されているプールに飛び込んだ。打球初速102.3マイル（約164.64キロ）、飛距離406フィート（約123.75メートル）、角度29度の一発だった。

ダイヤモンドバックス向け放送局「DバックスTV」では、実況のスティーブン・バーシオーム氏が「普通の右飛だったかのように見えました」と唖然。元MLB選手で元Dバックス監督の解説のボブ・ブレンリー氏「恐ろしいパワーですね。いいスイングでというわけではなかったのに」。2001年にダイヤモンドバックスを初のワールドシリーズ制覇へ導いた名将も信じられない様子だった。

大谷の54号は昨年と並ぶ自己最多。この時点でリーグトップのカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）に2本差へ迫った。（Full-Count編集部）