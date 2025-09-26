日米1526安打の川崎宗則が伝授…重要なバットを揺らしてヘッドを感じる意識

かつてダイエー・ソフトバンクやメジャーリーグで活躍し、現在はルートインBCリーグ「栃木ゴールデンブレーブス」に所属する川崎宗則内野手が打撃の“基本”を小学生に授けた。バットの芯を感じて振ることやタイミングの取り方、素振りの方法などを分かりやすく伝えた。

川崎は9月15日、埼玉県春日部市の「春日部青年会議所」が創立60周年事業として開催した講演会と野球教室に参加。講演会後に開いた野球教室で約50人の小学5、6年生を指導した。打撃で最初に伝えたのは、バットの芯の部分を感じること。「バットを知ることが大事。芯は必ず触ってください」と訴えた。

野球のバットは根元のグリップを握る。芯でとらえることが何よりも重要だが、握った部分に意識が向いてしまう子どもが多いという。「手を意識したらダメです。とにかく芯を意識してください」。

そのためには自分で芯部分に触れることも重要だと力説。「プロ野球選手はバットを振る前に芯を見たり触ったりしています。そうすることで芯を感じているのです」と子どもたちに語りかけた。

構えた際、手の部分に力が入っていては芯を感じにくい。「ぎゅっと握るより、優しく握る方がいいです。バットを揺らしてみます。そうすると（ヘッド部分の）重みを感じます。揺らせば芯がどこにあるか分かります。芯を知ることが大切です」と続けた。

タイミングの取り方では「1、2、3」の単調なリズムにならず、2と3の間に「の」を入れて「1、2〜の〜3」にすることを推奨。素振りでは高めの次は低めなど高低やコースを変えること、相手投手を具体的にイメージして振ることなどを説いた。「大事なのは素振り。僕は毎日やっていました。工夫して（コースや相手投手を）イメージして振ってください」と呼びかけた。

さらに、振る勇気の重要性も強調。「バットを持ったら芯を揺らして思い切り振ってください。野球はボール球でもヒットにしたら大丈夫な競技なんです。まず振ることを覚えてください」と力を込めた。

2004年に最多安打のタイトルを獲得するなど日米通算1526安打をマークし、44歳の今も現役を続ける川崎。そんなバットマンの金言を、子どもたちは目を輝かせて聞き入っていた。（片倉尚文 / Naofumi Katakura）