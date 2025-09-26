きょうは、午前中は日本海側を中心に雨の所がありますが、日中は広い範囲で晴れるでしょう。気温がぐっと上がり、関東から西を中心に30℃以上の真夏日になりそうです。きのうより大幅に高くなる所もあるため、熱中症にお気をつけください。北海道は急な強い雨や雷雨の所があり、夕方以降は関東でもにわか雨の所がありそうです。

朝のうちは日本海側を中心に雨が降りやすく、北陸から山陰にかけて激しく降る所もあるでしょう。日中は次第に高気圧に覆われて、日本海側の天気も回復に向かう見通しです。

日中の気温は全国的にきのうより高くなる見込みです。関東から西を中心に30℃以上の真夏日になる所が続出となりそうです。東京で32℃、名古屋では33℃、仙台でも30℃まで上がり、きのうより大幅に高くなる所もあるでしょう。青森も28℃、札幌も25℃と、汗ばむ陽気になりそうです。一気に暑さが戻るため、こまめな水分補給を心がけて熱中症にお気をつけください。

ただ、北海道は上空の寒気の影響で、急な強い雨や雷雨の所がありそうです。落雷や突風にもご注意ください。九州や近畿など西日本でも、ところどころでにわか雨があるでしょう。関東も夕方以降は一部で通り雨があり、夜遅い時間にかけて雨が降りやすいので、念のため雨具があると安心です。

きょうの各地の予想最高気温です。

札幌 :25℃ 釧路:23℃

青森 :28℃ 盛岡:27℃

仙台 :30℃ 新潟:29℃

長野 :27℃ 金沢:30℃

名古屋:33℃ 東京:32℃

大阪 :30℃ 岡山:30℃

広島 :30℃ 松江:30℃

高知 :30℃ 福岡:31℃

鹿児島:33℃ 那覇:33℃

あすも広い範囲で晴れて、関東から西は30℃前後まで上がる見込みです。ただ、日曜日は西から天気が下り坂となりそうです。月曜日は広い範囲で雨となり、日本海側を中心に雨脚の強まる所もあるでしょう。この雨のあと、暑さが和らぎそうです。天気や気温の変化が大きい時季です。体調を崩さないようにお気をつけください。