【MLB】ダイヤモンドバックス4ー5ドジャース（9月24日・日本時間25日／アリゾナ）

【映像】大谷、とんでもないスピードで塁を狙う瞬間

9月24日（日本時間9月25日）に行われたアリゾナ・ダイヤモンドバックス対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平の“脚”が話題となっている。

1回表・ドジャースの攻撃、この回先頭で打席に入った1番・大谷は、慎重な配球で様子を見にかかるダイヤモンドバックス先発のライン・ネルソンに対し、ボール球をよく見極めながらカウント3-1とすると、5球目、内角いっぱいのところを突く形で投じられた153km/hの直球を一閃。すると打球は快音を響かせながら、瞬く間にセンター方向へと舞い上がり、そのまま高速で伸び続ける特大の一撃に。そのため、打たれたネルソンはすぐさま被弾を覚悟したような様子を見せていたが、この打球が運悪く高いフェンスに阻まれて着弾せず、フェンス直撃の一打となると、既に一塁に向ってスタートを切っていた大谷は急加速。勢いを増しながら、一塁に続いて二塁を蹴ると、そのままで三塁へ。打ち出し角度36度でも楽々センターへと運ぶパワーに加え、この当たりでも悠々三塁へと到達できるその走力も目を引く場面となった。打球速度108.7マイル（174.93km/h）の“高速フェン直打”であったにもかかわらず、余裕を持って三塁へと到達できるこうした大谷の足にファンからは「なんで？」「速すぎw」「この打球で余裕あるのがおかしい」「確信歩きから全力疾走したのにw」「昨日ピッチャーだぞw」といった様々な反響が巻き起こることに。

大谷といえば、59盗塁をマークした昨季に比べ、今季は現時点で19盗塁と、単純に盗塁の数だけで比較すれば“激減”と呼べるレベルに減ってはいるものの、こうしたベースランニングや、出塁した際に、相手バッテリーにかける揺さぶりはもちろん健在。相手チームにとっては、“なんとも厄介な脚”であるといえそうだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）