◆米大リーグ ダイヤモンドバックス―ドジャース（２５日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２５日（日本時間２６日）、山本由伸投手（２７）が先発し、地区優勝へのマジックを「１」として王手をかけた敵地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、５打席目は中飛に倒れた。山本は６回９４球を投げて４安打無失点、７奪三振の好投で１２勝目の権利を持って降板した。

ダイヤモンドバックスはブルペンデーで、先発は左腕のビークス。大谷は２３日（同２４日）には見逃し三振に抑えられたが、２２年に対戦した際には本塁打も放っていた。初回先頭の１打席目は、２球で追い込まれると、直球をはじき返すも捉えきれず中飛に倒れた。

ドジャースは２回にフリーマン、パヘスの２者連続本塁打で２点を先取。１死満塁で大谷は２打席目に立ったが、２番手右腕・クリスマットの前に空振り三振に倒れた。だが、続くベッツが左前へ２点適時打。２回表終了時点で４点のリードを奪った。

４点をリードの４回１死三塁の３打席目。カウント１―１から２番手右腕クリスマットの低めの８２・４マイル（約１３２・６キロ）チェンジアップに体勢を崩されたが、中堅右のプール付近へ飛距離４０６フィート（約１２４メートル）の５４号２ランを運んだ。４試合ぶりの本塁打に敵地ながらダイヤモンドを１周すると「ＭＶＰ！」のコールが巻き起こった。１０１打点で２年連続１００打点をクリア。２９試合連続出塁で、昨季マークした自己最多タイの５４本塁打に並んだ。８点リードの５回２死一塁の４打席目は二ゴロ、７回２死一塁の５打席目は中飛に倒れた。７回表終了時点で８―０と大量リードをしている。

マジック対象のパドレスがこの日は試合がないため、勝てばこの日優勝が決まり、負ければあす２６日（同２７日）からの敵地・マリナーズ３連戦に持ち越される一戦。前日２４日（同２５日）には、大谷と本塁打王を争うシュワバー（フィリーズ）が５６、５７号と２本塁打を放ち、３試合連続本塁打なしで５３発の大谷とは３本差になったが、４戦ぶりの５４号で２本差となった。

大谷とシュワバーはともに残りはこの日を含めて４試合。２００１〜０３年のアレックス・ロドリゲス（レンジャーズ）以来となる３年連続本塁打王へ、大谷は厳しい立場になったが、４戦ぶりの本塁打で勢いに乗って昨季樹立した自己最多５４本塁打を上回る５５号が出るか注目だ。