»³ËÜÍ³¿¡¢£¶²óÌµ¼ºÅÀ¤Ç£±£²¾¡ÌÜ¸¢Íø¡¡£±£·²ó£±¡¿£³Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Ç£Ð£Ó¤Ø¡¡ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£´£¹¤Ï¥ê¡¼¥°£²°Ì¡¡£²£°£°£Ë¤âÃ£À®
¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¡¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê£²£µÆü¡¢ÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡á¥Á¥§¡¼¥¹¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£²£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¶Æü¡Ë¡¢£´Ç¯Ï¢Â³¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ø¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö£±¡×¤Ç·Þ¤¨¤¿Å¨ÃÏ¡¦£Ä¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£¶²ó£´°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ£·Ã¥»°¿¶¤È¹¥Åê¡££±£²¾¡ÌÜ¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¤·¤¿¡££±£·²ó£±¡¿£³Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÅÐÈÄ¤ò½ª¤¨¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£´£¹¤Ï¥ê¡¼¥°£²°Ì¡£ÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤Ç¤Ï»Ë¾å£·¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó£²£°£°Ã¥»°¿¶¤âÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡£Ä¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ïº£µ¨£´ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¡£²áµî£³»î¹ç¤Ï£°¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£¸£´¤È¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½é²ó¤«¤éÈ´·²¤ÎÅêµå¤À¤Ã¤¿¡££±ÈÖ¥Ú¥ë¥É¥â¤ò£´µåÏ¢Â³¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»Â¤ë¤È¡¢£²ÈÖ¥Þ¥ë¥Æ¤Ï¥«¡¼¥Ö¤Ç°ì¥´¥í¡¢£³ÈÖ¥¥ã¥í¥ë¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£½é²ó¤Î£±£´µå¤Î¤¦¤Á£±£±µå¤¬ÊÑ²½µå¤À¤Ã¤¿¡££´ÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¤â¤é¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î£²²ó¤Ï£²»à¤«¤é£¶ÈÖ¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤Ë½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ëº¸Á°ÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤¬¡¢Â³¤¯¥È¡¼¥Þ¥¹¤«¤é¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡£³²ó¡£ÀèÆ¬¤Î¥¿¥ï¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢£±»à°ìÎÝ¤Ç¥Ú¥ë¥É¥â¤òÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤Ø¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢º£·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ£±»î¹ç£²ËÜÌÜ¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤·¤¿¡£Â³¤¯¥Þ¥ë¥Æ¤ÎÂÇµå¤Ïº¸Íã¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤ò»î¤ß¤ë¤âÊá¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆóÎÝÁö¼Ô¤ÎÈ½ÃÇ¥ß¥¹¤Ç»°ÎÝÉõ»¦¡ÊµÏ¿¤Ï¥ì¥Õ¥È¥´¥í¡Ë¡££³ÈÖ¥¥ã¥í¥ë¤ò°ì¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤òÃ¦½Ð¤·¤¿¡££´²ó¤Ï£²»à¤«¤éÆó¡¢»°ÎÝ¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥¿¥ï¤ò¥«¡¼¥Ö¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡££µ²ó£²»à¤«¤é¥Þ¥ë¥Æ¤ò¥«¡¼¥Ö¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤È¤·¡¢º£µ¨£±£¹£¹£Ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢£¸ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¶²ó¡£ÀèÆ¬¤Î£³ÈÖ¥¥ã¥í¥ë¤ò£³µå¤Ç¥«¥¦¥ó¥È£±¡½£²¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤à¤È¡¢£´µåÌÜ¤Î£¸£¹¡¦£¹¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£´£´¡¦£·¥¥í¡Ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»Â¤ê¡¢ÀáÌÜ¤Î¿ô»ú¤ËÃ£¤·¤¿¡£Â³¤¯¥â¥ì¥Î¤«¤é¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢¡Ö£²£°£±¡×¤Þ¤Ç¿ô»ú¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡£¹·î¤Î»³ËÜ¤Ï£¶Æü¡ÊÆ±£·Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¡¦¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Ç£¹²ó£²»à¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÌµÆÀÅÀ¤Î²÷Åê¡£ÀË¤·¤¯¤â²÷µóÃ£À®¤òÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£±£²Æü¡ÊÆ±£±£³Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ç¤â£·²ó£±°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ£±£°£Ë¡£ÀèÈ¯¤Ç£²»î¹çÂ³¤±¤Æ£·²ó°Ê¾å¤òÅê¤²¤Æ¡¢£±°ÂÂÇ°Ê²¼¤ËÍÞ¤¨¤¿¤Î¤Ï£±£¹£²£µÇ¯¤Î£Ä¡¦¥Ð¥ó¥¹°ÊÍè¡¢µåÃÄ£±£°£°Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££±£¸Æü¡ÊÆ±£±£¹Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ç¤ÏÆüÊÆÄÌ¤¸¤Æ¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤Î£¶»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢£µ²ó£±¡¿£³¤ò£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ£·Ã¥»°¿¶¡£Ï¢Â³£²¥±¥¿Ã¥»°¿¶¤Ï£³»î¹ç¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£¹£´Ã¥»°¿¶¤È¤·¡¢¡Ö£²£°£°¡×¤ÎÂçÂæ¤ò»ë³¦¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÈïÂÇÎ¨£±³ä£¸Ê¬£³ÎÒ¡Ê£²£´Æü½ªÎ»»þÅÀ¡Ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼Á´ÂÎ¥È¥Ã¥×¡£¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç£¹·î¤Ï£³»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨£°¡¦£¸£¶¤ÈÌµÁÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤¬¤Ê¤¯¡¢µß±ç¿Ø¤Î±ê¾å¤â¤¢¤Ã¤ÆÇòÀ±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢³«Ëë¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ÇÍ£°ìÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡È¿·¥¨¡¼¥¹¡É¤Ïº£µ¨£³£°»î¹çÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¡ÈÍ¥¾¡Åê¼ê¡É¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££²Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£