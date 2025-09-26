タレントの山田邦子（65）が25日放送の日本テレビ「見取り図の間取り図ミステリー」（木曜後7・00）にゲスト出演。デビュー当時に住んでいたマンションでの超大物芸能人とのエピソードを明かした。

東京生まれのため実家の強みがあった山田。デビュー後からレギュラー番組14本で隔週のレギュラー番組も含めると17本を受け持つ超人気だったため、事務所の上のマンションのワンルームで1人暮らしすることになったという。

住んでいた家の前にはジャズバーがあり、そこにはタモリやビートたけしなど芸能人も集まってきていたようだ。

とある日に家に帰ると家の鍵が開いていた。山田は空き巣に遭ったと思い、ジャズバーに行くとタモリが飲んでいた。山田が現状を説明するとタモリは「俺が見に行ってやるよ！」と一緒に山田の家に行くと「誰かいますか？」と調べてくれた。するとタモリは「お前、鍵かけ忘れただけじゃないか？」と空き巣ではなく山田のミスだったと指摘して、事無きを得たようだ。

その他にも山田がお酒に酔って帰れなくなると、その日バーに来ていたタモリにおんぶしてもらって家まで送ってもらったことも告白すると、スタジオから驚きの声が上がった。