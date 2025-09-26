本日9月26日（金）よる9時〜10時54分 日本テレビ系で「行列のできる相談所 芸能人事件簿2時間スペシャル」を放送。

人気番組「行列のできる相談所」が、スペシャル版で復活！明石家さんまがMCで、芸能人たちの“怒りの事件簿”をテーマに弁護士軍団が激論を繰り広げる。番組の見どころを紹介！

■因縁のライバル再会！北村弁護士vs橋下弁護士

番組最大の見どころは、毎回大きな注目を集める北村晴男弁護士と橋下徹弁護士の直接対決。レギュラー放送終了後、参議院議員になった北村弁護士の見解に、橋下弁護士は「国会議員になられたから、考えが…」と北村弁護士にチクり。北村弁護士は「頭おかしいのはお前だ！」と互いに一歩も譲らない迫力の議論は、番組が復活してさらにパワーアップ。白熱する弁護士バトルにさんまも笑いが止まらない！さらに、さんまvs本村健太郎弁護士のバトルまで…！本村弁護士が吠えた理由とは!?

取り上げるテーマは、生成AIによるフェイク動画やSNS情報流出問題など、現代社会を揺るがす法律課題。自分だけが楽しむために作った生成AI動画も、他人に見られたら慰謝料を請求される!? 果たして弁護士たちはどんな見解を示すのか？

さんまも含め、芸能人が悩むフェイクニュース事情に手越祐也が実態を語り、スタジオは爆笑の渦に！

■手越祐也 6年ぶりの再会＆怒りの相談

2020年の独立以来、番組初出演となる手越。さんまとはなんと6年ぶりの再会！

事務所の社長を現在務める手越は、怒りがないという。そんな手越でも抱えるお悩みは、自身の出演情報が放送前にネットでリークされてしまったこと。「情報解禁前にリークされるのは違法ではないのか？」と真剣に弁護士に相談。果たして弁護士たちの判定は…？

そのほか、松本伊代は、夫・ヒロミの「デジタル遺産」で相談!?

見どころ満載の2時間スペシャル、ぜひお楽しみに！

■出演者

【スペシャルMC】 明石家さんま

【ゲスト】 手越祐也 桜田ひより 松本伊代 太田光代 ほか

【レギュラー】 東野幸治 後藤輝基 井上芳雄 ／ 磯野貴理子

【弁護士】 北村晴男 橋下徹 本村健太郎 森詩絵里

【アシスタント】 市來玲奈（日本テレビアナウンサー）