本日9月26日（金）よる7時56分〜8時54分 日本テレビ系で放送の「沸騰ワード10」は、絶品グルメが目白押し！

番組10周年を記念して、“伝説の家政婦”志麻さん絶品パーティーメニューでバナナマン、出川哲朗、カズレーザーらをおもてなしの特別編。バナナマン・設楽統は矢田亜希子とコストコへ。人気食材で志麻さん絶品コストコ料理が誕生！

佐野勇斗は韓国へ日帰り弾丸旅行。滞在時間わずか5時間というスケジュールの中、韓国グルメでお腹を満たし、お土産を買いまくる！夕方のニュースでおなじみ、直川貴博キャスターは国内の並んででも食べたい朝食を大調査！

スタジオには、M!LKから佐野・塩粼太智・山中柔太朗と、郄橋ひかる、映画『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE』で脚本・監督・編集を務め出演者でもあるオダギリジョーが登場。佐野からの韓国土産にオダギリも「うれしい〜！かわいい〜！」と大喜び！

しかし、佐野の無計画旅に対して山中は「僕は（旅行の）計画を立てたいので（佐野とは）一緒には行けない…」、塩粼も「パリに行ったときも僕が全部スケジュールたてた」と不満が炸裂!? オダギリも驚愕した佐野の韓国旅プランとは？

■佐野勇斗 超弾丸韓国グルメ旅

思いたったらすぐ行ってしまうほど海外旅行好きの佐野が今回向かったのは韓国。しかも、滞在時間はわずか5時間余りという超弾丸旅行！

限られた時間の中で、韓国グルメでお腹をパンパンにし、さらにスタジオメンバーへのお土産でスーツケースもパンパンにする「腹パンスツケパン旅」！そしてかつておいしいモノに出合えなかったという韓国名物グルメのリベンジも目指す。韓国で街録インタビュー中に「イイじゃん」で盛り上がる一幕も!?

■直川貴博 並んででも食べたい朝食を大調査

「news every.」「Oha!4 NEWS LIVE」でキャスターを務める直川が、並んでも食べたい朝食スポットを大調査！

福島県郡山市で朝6時の公園に人が群がる絶品朝食のメニューとは？東京・浅草近くで朝7時から並ぶ世界的アーティストも訪れたことがある名店の極上朝食とは？