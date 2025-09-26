ついに最終回を迎えた朝ドラ『あんぱん』。漫画家やなせたかしとその妻・暢（のぶ）をモデルにした「愛と勇気」の物語はどのように生まれたのか――。脚本を手掛けた中園ミホ氏（66）が「週刊文春」に明かした。（全3回の1回目／続きを読む）

最初はお断りするつもりだった

よく、「お産は一人目よりも二人目のほうが、先の痛みやつらさを知っている分、大変」と言いますよね。私は今回が二度目の朝ドラなので、かなり覚悟していたんです。

最初の頃は、「こんなものじゃない、これからもっとキツくなるぞ」と身構えていたのですが、11年前、『花子とアン』の時は週6日だった放送が働き方改革で週5日になったこともあり、恐れていたほどではなかったですね。とはいえ、執筆中は分刻みでスケジュールが決まっているような状態だったので、やっぱり大変でした。

7月末に脱稿したのですが、真っ先にそれまで控えていたお酒を解禁。くらばあを演じた浅田美代子さんと心ゆくまで飲んで、しっかり2日酔いになりました（笑）。

けれどもいざ終わってみると、まだまだ書きたいエピソードがたくさんあるんです。というのも、構想はあったものの、スケジュールの関係で実現できなかったシーンが結構、あったんですね。

本当だったらそうしたエピソードはスピンオフでやらせていただけるとありがたいのですが、やっぱり皆さんお忙しい方ばかりなので……。

今でこそそんなことを言っていますが、実は、今回朝ドラのお話をいただいた時は、お断りするつもりだったんです。前回が本当に大変だったので、「もう無理！」と（笑）。断るつもりで、ドラマ部長とプロデューサーにお会いしたのですが、「誰か書きたい人はいますか？」と聞かれた時に、ふとやなせたかしさんが思い浮かんだんです。

昔ボツになっていたので、ダメ元で言ってみたのですが、プロデューサーが、「僕も気になっていたんです」と、やなせさんの本を鞄から取り出した。何か運命的なものを感じましたね。

というのもやなせさんとは不思議なご縁があって。

やなせさんとの“不思議な縁”

私が10歳の時に大好きな父を亡くし、とてもつらかった時、母が買ってきてくれたのがやなせさんの『愛する歌』という詩集でした。その中に、「たったひとりで生まれてきて たったひとりで死んでいく 人間なんてさみしいね 人間なんておかしいね」という詩があったんです。

索漠とした内容なのですが、父の死をどう受け止めたらいいか悩んでいた当時の私には、「幸せそうにしているあの人も、私も、そして父も、みんな一人で生まれてきて、一人で死んでいくんだ」と思えて、逆にすごく救われたんですね。

その気持ちを伝えるためにやなせさんに手紙を送ると、当時の郵便事情では信じられないような早さでお返事をいただいて。そこから文通が始まりました。やなせさんは本当に優しい方で、「今お米の値段が上がってるけど大丈夫ですか？」と母子家庭の我が家を心配してくださっていました。

いずみたくさんやボニージャックスさんたちとの音楽会にもよく誘っていただきました。「チケットが売れないから」なんて言って招待状を3枚送ってくださったので、母と姉とお邪魔しました。その時も、「お腹、空いてませんか？」と声をかけてくださったのを覚えています。

一方で、手紙では「またお金にならない仕事を引き受けてしまって、僕は何をやってるんでしょう？」とやなせさんが愚痴をこぼすこともありました。今思えば、小学生相手に面白いですよね（笑）。私は私で「弱音を吐かないで、頑張ってください」なんて生意気にも返していたような気がします。

アンパンマンの原型となったおじさん（あんぱんまん）の絵本を送ってくださったこともありました。

やなせさんの作品って、当時はちょっとセンチメンタルなものが多かったので、「今度のはなかなか明るくていいと思います」と、上から目線のお返事を書いて、母から叱られました（笑）。

「うちの母が病気のときに…」

やなせさんは筆まめで、5年ほど文通をしていたのですが、失礼なことに思春期になって私の方からフェードアウトしてしまいました。それが、19歳の時に代々木の交差点を歩いていたら、向こうからやなせさんが歩いていらして、偶然の再会を果たしました。

「中園ミホです」と言ったら、やなせさんは大人になった私を見て驚きつつも、このあと出版パーティーがあるから、と誘ってくださって。当時、うちの母は病気で家から出られない状態だったのですが、そのことをやなせさんに伝えると、「そういうことは早く言いなさい」と、近くの公衆電話から母に電話をかけて一生懸命励ましてくださった。

だから私は父が亡くなった時と、母が病気の時の2回、やなせさんに救っていただいたんです。

お気づきの方もいるかもしれませんが、実は22週で嵩（北村匠海）に手紙を書いて、家まで押しかけて来た少女のモデルは、私自身です。最初に監督と全体の構成考えている中で、私がモデルの女の子を出したらどうかという話が出たのですが、レギュラーキャラクターになるのは嫌だったので、一話だけの登場にしました。

朝ドラで実在の人物の物語を書く時は、モデルの方に失礼のないように心がけていますが、自分がモデルだったらどんな悪ガキに書いてもいい（笑）。そう思って、毒舌で生意気な女の子として描きました。

必ずしも詩が好きな子どもだからといって、天使のように清らかなわけじゃない。実際に私も決して清らかな子どもじゃなかったですし。こういうキャラクターを一回、思い切り書いてみたかったので、私としては書いていて気持ちよかったですね。

ドラマでは嵩が少女に似顔絵を描いて渡しますが、あれも私の体験が元になっています。

6歳の時にデパートで漫画家さんに絵をかいてもらえるという催しがあり、母に連れて行ってもらったんです。何人かの漫画家さんがいる中で、私を描いてくださったのが、やなせさんでした。

私はそのことをすっかり忘れていて、今回脚本を書くにあたってやなせさんのお手紙を整理していたら、その絵が出てきてびっくり。私とやなせさんは、その時から繋がっていたんですね。

