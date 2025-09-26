〈《あんぱん最終回》“絶対に受けない”朝ドラの仕事だったのに…中園ミホが明かす名作誕生の秘話「やなせさんに救っていただいた」「うちの母が病気のときに…」〉から続く

ついに最終回を迎えた朝ドラ『あんぱん』。脚本を手がけた中園ミホ氏（66）は、すべての登場人物にアンパンマンのキャラクターを当てはめて書いたのだという。今田美桜や北村匠海、江口のりこ、河合優実らが演じた役柄の裏に隠された“モデルキャラクター”とは、一体誰なのか？（全3回の2回目／続きを読む）

北村匠海が演じた嵩の“モデルキャラクター”とは？（『あんぱん』公式Instagramより）

（初出＝「週刊文春」2025年9月11日号）

のぶのエピソードは少なかった

男性主人公の朝ドラもありますが、NHKから、今回は女性ヒロインでとの提案があったので、やなせさんの妻・暢さんをモデルにした女性を主人公にすることが決まりました。でも、調べてみると暢さんの資料はあまり残っていなくて。

子どもの頃「ハチキンおのぶ」「いだてんおのぶ」と言われた気の強い女の子だったこと。やなせさんとは高知新聞で出会ったこと。高知新聞の広告費の取り立てに行って、払わない店主にハンドバッグを投げつけたこと。

取材で上京した時におでんを食べてみんながお腹を壊す中、男性に気を遣って大根しか食べていなかった暢さんだけ、無事だったこと。やなせさんが三越デパートを辞めて漫画家一本でやっていきたいと言った時、「私が働いて食べさせる」と言ったこと。この5つくらいのエピソードしかありませんでした。

あとは、やなせさんご自身も仰っているように、ドキンちゃんのモデルであるということでしょうか。

実は私は今回、すべての登場人物にアンパンマンのキャラクターを当てはめています。長い執筆を乗り切るためにも、何か楽しみが欲しい――。そう思って、自分だけの密かな喜びのために始めたことでした。

主要人物たちの“モデルキャラクター”は？

羽多子（江口のりこ）さんがバタコさん。蘭子（河合優実）がロールパンナちゃんで、メイコ（原菜乃華）がメロンパンナちゃん。釜次（吉田鋼太郎）と和尚（斉藤暁）と饅頭屋（小倉蒼蛙）さんのトリオは、かまめしどん、てんどんまん、カツドンマンでいつも三人一緒にいる。

くらばあは、演じる浅田さんの雰囲気から、おくらちゃんという野菜好きな天然キャラ、豪（細田佳央太）ちゃんは無口なキャラクターにしたかったので、ハロウィンマン。

他にも、高知新報の東海林編集長（津田健次郎）はショウガナイさんで、同僚の岩清水（倉悠貴）くんは、しめじまんで……と、とにかく登場人物全員にキャラクターがついています。「よくキャラクターを知ってるね」と言われるのですが、子どもが幼い頃、たくさん一緒に見ていたので、記憶に残っていたんです。

あくまで自分の楽しみだったので、初稿にだけ役名の横に括弧で小さく（ドキンちゃん）などと書いていたものの、皆さんにお配りした台本には載せていなかったんです。

でも、顔合わせの時に、「ヤムおんちゃん（阿部サダヲ）はどう見ても、ジャムおじさんですよね」と言われたので正直に、「実は私はこっそり皆さんをアンパンマンのキャラクターに当てはめています。もしどうしても自分が何のキャラか知りたい人は、私に聞きに来てください」と、役者の皆さんにお伝えしました。

締切に追いかけられる執筆を少しでも楽しくするために始めた遊び心の裏設定でしたが、視聴者の皆さんも楽しんでくださっているのは、嬉しいですね。

「一番、聞かれるのは嵩ですが…」

一番、聞かれるのは嵩ですが、嵩はやなせさんだから特にキャラクターは当てはめてはいないんです。だけど強いて言うなら、ばいきんまんですよね。ドキンちゃんのことが大好きだから。それに、やなせさんは明るくて朗らかな方だけど、コンプレックスが強くて、ご自分のエッセイにも赤裸々にそのことを書いているんです。

当時所属していた漫画家集団で一人だけこれといった代表作がない。そしてうんと年下の天才・手塚治虫にどうやっても敵わない……。ドラマでも、弟の千尋（中沢元紀）や先立ってしまったのぶ（今田美桜）の夫・次郎（中島歩）さんに強いコンプレックスを抱いて、なかなかのぶに思いを伝えられなかった。ちなみに、千尋はアンパンマン、次郎さんはしょくぱんまんをイメージしています。

正直、嵩をかなりへなちょこに書いてしまったので、これでよかったのかな、やなせさん怒ってないかな、と不安になることもありました。

けれど、脚本を書き始める前に取材させていただいたノンフィクション作家でやなせさんの元で働いていた梯久美子さん、そしてアンパンマンの声優を長年務められている戸田恵子さんが、放送を見てそれぞれ「やなせ先生、すごく喜んでると思う」と言ってくださったので、とても励まされました。

ちなみに、戸田さんは代議士の薪鉄子としてドラマにも出演していただきましたが、脚本を読んですぐに「てっかのマキちゃんね！」とお気づきになっていました。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年9月11日号）