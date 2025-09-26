この記事をまとめると ■暑いとクルマは燃費の悪化やパワーダウンを引き起こす ■エアコンのフル稼働や吸気温度上昇などが原因だ ■5〜10馬力ほどの損失があると言われている

暑いとクルマもバテる!?

今年の夏は暑かったー……といった具合で、もう思い出したくもないぐらい猛暑が続いたので、ヘロヘロ、バテバテになった人も多いだろう。

ちなみに、暑いとバテるのは人間だけでなく、クルマも元気がなくなり力があまり出ない。その結果、真夏は顕著に燃費が悪くなるのだ。

その最大の理由は、暑い日はエアコンをフル稼働させることになるから。

エアコンのスイッチを入れるとコンプレッサーが回転し、冷媒ガスが循環して冷気を作り出すわけだが、このコンプレッサーをまわすのはエンジンの力。

暑いときにエアコンをガンガンまわすと、このコンプレッサーにパワーを喰われ、エンジン出力のうち5〜10馬力を損失するといわれている。

5〜10馬力もエンジンパワーが食われているのに、普段どおりの加速や速度を求めるとなると、必然的にエンジンの回転数を上げるしかないので、それが燃費に影響するわけだ。

また、一時停止しているときも、エアコンの負荷でエンストしないように、自動的にアイドルアップ機能が働くので、アイドリングの回転数が上がり、燃料の消費量が増えてしまう。

さらに、外気温が高ければ空気密度が小さくなるので、同じ体積でもそこに含まれる酸素は少なくなる。酸素が少なければ、それに合わせて噴射される燃料も減るので、エンジンパワーはダウンする（実質的には排気量が小さくなったのと同じ）。

一般的には、エンジンの吸気温度が4度上がるとエンジンパワーが1％ダウンするといわれているので、大雑把にいえば、外気温が40℃の真夏と0℃の真冬では、同じエンジンでも10馬力の差が出てしまうことになる。

おまけに、吸気温度や水温が一定以上に高くなると、エンジンを守るためにリタード（点火時期の遅角＋燃料増量による燃料冷却）が入るので、一層パワーダウン＆燃費悪化が進んでしまう……。

そのほか、夏の週末は行楽地に向かう高速道路も、大型商業施設の周辺も渋滞しやすい。同じ走行距離でも渋滞区間が長ければ、燃費はかなり落ちるので、こうした影響も見逃せない。

このように、酷暑の時期は悪条件がいくつも重なってしまうので、燃費が悪くなるのは避けられないと思っておこう（寒冷地では夏よりも冬の方が燃費が悪いというデータもあるが、その話はまた別の機会に……）。