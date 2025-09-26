群馬・山本一太知事「かなり厳しい言い訳」 “ホテル密会”影響広がる 前橋市長、26日に全市議に説明へ
既婚者である男性職員と10回以上ホテルで密会していた群馬県の前橋市長をめぐって、影響が広がっています。25日夜、群馬県知事が『news zero』の取材に応じ、「かなり厳しい言い訳」などと市長を批判しました。
■市長、問いかけに応じず
25日夜、渦中の人物は…。
──市長すみません、進退について決まりましたか？
──明日、市議会出られますか？
──クレームが数百件（市役所に）来ているんですけども？
群馬県前橋市の小川晶市長。問いかけに応じませんでした。
群馬・前橋市 小川晶市長（42）（24日）
「私に関するネット記事につきまして、多大なるご迷惑をおかけいたしましたこと深くおわびを申し上げます。誠に申し訳ありませんでした」
「私が特定の職員と複数回ホテルに行ったことは間違いはありません。男女の関係はありませんが、誤解を招く軽率な行動であったことを深く反省しています」
既婚者の男性職員と10回以上、ホテルを利用したことを認め、会見で謝罪しました。
■山本一太知事「かなり厳しい言い訳」
25日夜、群馬県のトップ・山本一太知事は『news zero』の取材に対し…。
群馬県 山本一太知事
「いろんな形で市長と連携できるなと感じていた矢先だったので、残念だし大変驚きました」
男女の関係がなかったとのことですが…。
群馬県 山本一太知事
「私の周りでも信じてる人は1人もいない。どう考えてもかなり厳しい言い訳だと思う。みんながうそだとわかっていることを、平気で言うような人なんじゃないかと思われてしまうのではと、大変心配しています」
「地域のイメージを背負ってるリーダーなので、苦しいことがあっても自分を律していかなきゃいけない」
■25日の予定を全てキャンセル 副市長が代役に
会見から一夜明けても、影響が広がっています。
25日、前橋市役所で行われたのは、富士山を最高齢で登頂したギネス世界記録保持者による表敬訪問。
対応したのは小川市長ではなく、副市長。実は25日、発表していた全ての予定をキャンセルしたのです。
──市長が対応される予定でしたが交代の理由は？
群馬・前橋市 猪俣理恵副市長
「申し訳ないです。すみません」
──急な交代で大変でしたね。
ほかにも、25日午後1時半からの市の食育推進会議などや、夕方行われた女子バレーボールチームの壮行会も欠席しました。
前橋市によるとキャンセル理由については、「迷惑や混乱を招くおそれがあるため」だとしていて、26日以降の公務については調整中だということです。
■市議会議員「みんなびっくり」
市役所には苦情が相次ぎ…。
「けしからん」
「情報をもっと知りたい」
市長に関連する問い合わせが約270件あったということです。(午後4時すぎ時点)
市議会議員は…。
──（報道があると）市長から事前連絡は？
前橋市議会 小曽根英明議員
「それはありませんでした。説明はしなければと話はいただいた」
──（記事が出た後）市長から説明はあった？
前橋市議会 小曽根英明議員
「『大変ご迷惑をおかけしてます』という電話はありました。今日はみんなびっくり、議員もしてるが直接の話を聞いてから、しっかり対応していきたい」
■「記録的短時間大雨情報」の日にも“密会”
弁護士で元県議。去年2月に初当選し、前橋市で初の女性市長となった小川市長。
群馬・前橋市 小川晶市長（去年2月）
「これから33万人の市民のみなさんの命と暮らし未来を守っていくために私に課せられた責任は本当に重いなと」
“市民を守る”と発信していましたが、今月10日に群馬県各地で猛烈な雨が降り、「記録的短時間大雨情報」が発表された日も、男性職員と“密会”。
──記録的短時間大雨情報が出た日、ラブホテルに滞在されていたのはなぜ？
群馬・前橋市 小川晶市長（42）
「危機管理の対応については警戒が出るようなおそれがある場合には、私も自宅で待機をしたりしているが、その日に関しては特段そういった状況ではなかった。なにかあればかけつけられるような状況だった。問題はないと考えてしまった」
「相談をする場所が極めて不適切だった。誤解を与えるような軽率な行動であった。猛省しています」
■市長、全ての議員に説明へ
前橋市民は…。
前橋市民
「明るい感じ。暮らしが大変な人にも目を向けてくれるような人って印象」
前橋市民
「前橋のために尽くしていたと思う。一生懸命やれよって」
前橋市民
「（前橋市では）女性初の市長さんだし、行動力もあると思ったけど。こんなことが起きるなんてね」
◇
──明日、市議会出られますか？
群馬・前橋市 小川晶市長
「…」
市の定例市議会最終日となる26日。小川市長は、全ての議員に対し説明するということです。（9月25日放送『news zero』より）