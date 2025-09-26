〈やなせたかしでもアンパンマンでもない…嵩の“モデルキャラクター”は誰？ 脚本家・中園ミホが語る『あんぱん』キャラクター誕生の“マル秘裏話”《最終回》〉から続く

ついに最終回を迎えた朝ドラ『あんぱん』。全26週・130話にわたり描かれた物語の裏側には、一貫したテーマがあった。脚本を手掛けた中園ミホ氏（66）が「週刊文春」に明かした。

「戦争」と「何者にもなれなかった女性」

中園氏の印象に最も強く残ったのが、東京に駆け付けた嵩がのぶにようやく思いを伝えたシーンだという。

のぶが駆け寄って、「嵩の2倍、嵩のこと好き！」と言って抱きつくシーンを見た瞬間、自分でも戸惑うくらい、涙が溢れてきました。

これまでいろいろなものを背負ってきたのぶが、ようやく本来の「ハチキンおのぶ」に戻ったんだと思うと、嬉しくて。のぶが手に持った赤いハンドバッグの蓋が開いている演出も、それまで自分を押し込めていた彼女が、外の世界へ飛び出していくことを表しているようで、素敵でした。

今回、監督とは最初から「やなせさんを描くことは戦争を描くこと」、という意見が一致していたので、「長い！」と周囲から言われながらも、しっかりと戦争を描かせていただきました。

その戦争中、のぶがどう生きたかを考えた時、当時の教育を受けた女性はほとんど軍国教育に染まっていた。だからのぶも軍国少女として描いたのですが、この期間は書いていて苦しかったですね。

特に豪ちゃんが戦死した時、「立派やと言うちゃりなさい」と、剛ちゃんの婚約者で妹の蘭子に向かって言うシーンは、今田さんも演じるのがとても大変だったのではないかと思います。そうやって9週くらいずっと体制側の人を演じたと思ったら、敗戦で正義がひっくり返って、自分を塗りつぶさなきゃいけなくなる。そしてようやく嵩と結ばれた後は、何者にもなれなかった自分と向き合わなくてはならなくなる……。本当に難しいヒロインだったと思います。

この「何者にもなれなかった女性」というのも、最初からこの作品で描きたいテーマでした。当時の女性には、働きながら夫を支えていくか、仕事一筋で自立するか、いいお母さんとして家庭を守るか、大きく3つの道しかなかったと思うんです。

それを三姉妹で表した時、家庭に入ったのがメイコ。そして筆一本で自立するのが蘭子です。

実は、蘭子は向田邦子さんを一部イメージして書きました。向田さんは私が最も尊敬する脚本家の一人ですが、実は彼女が初めて脚本を書くきっかけを作ったのは、やなせさんだったんです。おふたりは向田さんが映画雑誌の編集者時代に知り合い、お互いの才能に惹かれ、尊敬しあう仲でした。

そんな向田さんをイメージした女性をぜひ出したいと思っていたところ、蘭子が映画好きで文章を書くキャラクターに育っていったので、その役割を担ってもらおうということになりました。

蘭子を演じる河合さんには監督を通じて、向田さん的なキャラクターになっていくので、私のバイブルでもある、『手袋をさがす』という向田さんのエッセイを読んでほしいということを伝えていただきました。

「のぶは私だ」大反響を呼んだ台詞

一方で暢さんも、史実の数少ないエピソードからも分かるように、活発で教養もあり、男性ともバリバリ張り合える、あの時代には稀有なエネルギッシュな女性でした。

最初のご主人が亡くなってたった8日目で高知新聞の就職試験を受け、お勤めする中で議員の秘書にスカウトされて、その秘書を辞めた後も別の会社にお勤めして。きっと何者かになろうと、必死でもがいていたんだと思うんです。

でも気づいてみたら、夫であるやなせさんを支える立場になっていた……。これが当時の女性が置かれた現実だったのだと思います。

21週では、のぶが嵩に向かって、「精一杯頑張ったつもりやったけど、何者にもなれんかった。そんな自分が情けなくて、世の中に忘れられたような、置き去りにされたような気持ちになるがよ」と泣きながら話すシーンがあります。実はこの台詞、私の友達が同窓会で溢した言葉を使わせてもらったんです。きっと本物の声だから、多くの人の心に響いたのでしょう。

びっくりするほど反響が大きく、「のぶは私だ」という人がたくさん現れました。みんな胸を張っていい素晴らしい女性たちなのに、どこかのぶと同じ思いを抱えている。改めて女性が社会と繋がっていくことの難しさを感じました。

朝ドラらしからぬ女性で言うともう一人、松嶋菜々子さんが演じた嵩の母・登美子がいます。やなせさんのお母様はいつも派手な着物を着て香水の匂いをさせていて気が強かったそうですが、やなせさんはそんなお母さんのことが大好きだった。

結婚も3回、一説には4回していたそうで、朝ドラに出てくるお母さんとはかなりかけ離れた人物像ですが、私はこのキャラクターになら、この時代に女性が言いたくても言えなかった本音を託せると思ったんです。

「こんなお母さん、誰も見たくないですよ！」なんて言われて落ち込んだこともありましたが、松嶋さんが監督を通じて、「私にお気遣いなく、この路線で行ってください」と言ってくださったので、貫くことができました。

松嶋さんご自身がきれいごとを言って取り繕ったりしないからこそ、登美子の言動に説得力が生まれたのではないかと思っています。

本当に役者さんの役作りには、頭が下がるばかりです。特に感動したのが、スタジオに行くといつも今田さんと北村さんが前室という待機場所にいたことです。

今田さんはいつも北村さんの隣にいて…

長い撮影期間中、ずっと人前にいるのは疲れてしまうので、普通は自分の楽屋に帰るもの。一人で休みたい日も、集中して台詞を覚えたい日もあったと思うんですが、今田さんはいつも北村さんの隣にいて、ニコニコと笑い合い、嵩とのぶらしい空気感を作ってくださった。本当に見事な座長っぷりでしたね。

先月末のクランクアップでは、解放感と同時に卒業の寂しさのようなものがあったのか、のぶ、蘭子、メイコの三姉妹全員が涙を流していました。特にメイコを演じた原菜乃華ちゃんは鼻の頭が真っ赤になるくらい号泣していて、その姿が可愛かったです。

ここに来るまでたくさんの葛藤があったのではないかと思いますが、その今田さんが「私の一生の財産です。幸せです」と言ってくださったので、私も感極まってしまいました。

取材当時は『あんぱん』の完結前。のぶと嵩が紡ぐ物語はいったいどんな結末を迎えるのか。そう尋ねると、中園氏は--。

一話を書き始めた日から、毎日、この物語をどこで着地させようかということは考え続けてきました。130話を書く中で、毎回「これがいいかな」というアイデアが浮かぶので、百通り以上のラストを考えたと思います。一度、心に決めたラストではかなり晩年まで描いたのですが、いろいろな方の意見を取り入れてまた形を変えて……。

94歳で亡くなるまで現役で漫画家として活躍されたやなせさんですが、アンパンマンでブレークしたのは69歳と、遅咲きでした。長い長い夫婦の苦労が報われて、アンパンマンが高く遠く飛びたつところを、ぜひ見届けていただきたいと思います。

よく皆さんに聞かれるのが、ヤムおんちゃんの行方。実は、ヤムおんちゃんはアンパンマンのキャラクターたちがそうであるように、“妖精”という設定。だから一人だけあまり年を取らないんです。そんな“妖精”のヤムおんちゃんのことですから、きっとまた皆さんの前に姿を現すでしょう。

