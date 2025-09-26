韓国の特別検察官は9月23日、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の韓鶴子総裁を請託禁止法違反などの疑いで逮捕した。韓氏には旧統一教会の元幹部と共謀したうえで、教団事業に便宜を図る見返りとして尹錫悦前大統領の妻、金建希氏にブランドバッグなどを、保守系最大野党「国民の力」所属の権性東元院内代表に1億ウォン（約1000万円）をそれぞれ渡した疑いなどがもたれている。

【画像】かつて「美しすぎる大統領夫人」と呼ばれた金建希氏はソウル中央地裁へ…



世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の韓鶴子総裁 ©時事通信社

「統一教会のカネの9割は日本から来ている」

この動きは、日本でも大きく報道された。日本では旧統一教会をめぐり多額の献金被害に遭った人々がいるからだ。かつて日本の教区長を務めた元信者は「日本人は無条件で韓国人の10倍の金額を献金する」と語る。元信者によれば、教会は「日本は韓国に多くの被害を与えた国だ」と信者に教え込むという。

統一教会の教義は、人間の罪として「原罪」「自犯罪」「連帯罪」があると説くが、「日本人には連帯罪がある」とも教える。元信者が教会でこう説いても、反発する日本人信者はいなかったという。元信者は「統一教会のカネの9割は日本から来ている」とも話す。韓国に渡った日本人女性信者は6000人を超えるとされる。

自民党と旧統一教会の関係は…「文鮮明を入国させろと騒いでいた」

また、政治、特に自民党との関係にも焦点が当たっている。立憲民主党の小沢一郎衆院議員は韓鶴子氏の逮捕を受け、今回の自民党総裁選のテーマとすべきだとSNSで訴えた。自民党と旧統一教会の関係は長い。

外務省の元幹部は1970年代、旧統一教会の創始者、文鮮明氏が日本で合同結婚式を企画した際の騒ぎを覚えている。外務省には信者の両親などから連日、「結婚式を止めさせてくれ」という陳情が入った。元幹部は法務省に出向き、「外務省は合同結婚式に反対だ。文鮮明氏の日本入国に反対する」と伝えた。協議をしていると、法務大臣室から電話が入った。法務省の担当者は「自民党の国会議員が5人くらい大臣室に来て、文鮮明を入国させろと騒いでいた」と教えてくれたという。

「国民の力」旧統一教会信者の集団入党疑惑

一方、旧統一教会は韓国ではひっそりと生きてきた。統一教会は韓国では異端扱いを受けてきたからだ。ただ、2012年に文鮮明氏が死去すると、妻だった韓鶴子氏や10人以上いる子どもらとの間で権力闘争が起きた。そのころから、政治に接近し、競争相手に対する告発合戦などを繰り広げていたという。

さらに2022年7月、安倍晋三元首相銃撃事件を契機に、日本で旧統一教会への取り締まりを求める声が急増したことで、教団側に危機感が生まれた。当時の尹錫悦政権に接近したのも、当初は韓鶴子派の権力維持が目的だったが、途中から教団の生き残りが目的になっていったようだ。

そして、韓国で韓鶴子氏逮捕が大きく注目されている背景には、世論が一連の捜査について、与党「共に民主党」による「国民の力」潰しだとみている事情がある。韓国・聯合ニュースは、特別検察官が「国民の力」に対し、旧統一教会の信者を集団入党させた疑惑を持っていると報道。「（特別検察官チームが）信者120万人の名簿と、約500万人の党員名簿を照らし合わせ、約11万人の同一人物を確認したとされる」と伝えた。

与党「共に民主党」の鄭清来代表は19日の党内会議で、「国民の力」に対する旧統一教会の関与が明らかになれば、政党解散は避けられないと強調した。

旧統一教会の集団入党疑惑「与党と検察の交渉の可能性も」

「国民の力」の元幹部によれば、党内は捜査の拡大を恐れる声が広がり、パニック状態だという。元幹部は「宗教の信者でも特定の意図がなければ、自由に入党できる。旧統一教会の集団入党の事実を知っていた人間は多くない」と語る一方で、こうも語る。

「いくら権性東が尹錫悦の最側近だといっても、一人では何もできない。誰かに相談したり、指示したりしていたはずだ」

特別検察官も権性東氏と政治行動を共にしていた議員を中心に、捜査を続けている模様だ。元幹部は「来年の統一地方選まで、与党はこの問題を徹底的に政治利用するだろう」と語る。

この元幹部によれば、検察も与党に全面的に協力するはずだという。李在明政権は来年9月、検察庁を廃止して新設する「公訴庁」と「重大犯罪捜査庁」に起訴・捜査機能を分割する方針だ。検察内部からは強い懸念と反発の声が上がっている。「国民の力」の元幹部は「検察は来年9月まで、生き残りをかけて与党幹部に接近するだろう。与党が望む捜査と検察が望む権益との間でディールが行われる可能性がある」と指摘する。

「尹錫悦夫妻が苦しむことを『共に民主党』支持者は期待している」

こうしたなか、未来がどんどん暗くなっているのが尹錫悦前大統領と妻、金建希氏だ。金氏は24日に開かれた初公判に出廷した。金氏には旧統一教会との贈収賄疑惑のほか、株価操作への関与や「国民の力」の公認候補選びへの介入など、様々な事件の嫌疑がかけられている。尹氏の職権乱用事件の初公判も26日に開かれる。

別の韓国政界関係筋は「尹錫悦夫妻が苦しむことを『共に民主党』支持者は期待している。李在明氏を様々な政治的な疑惑で苦しめたからだ」と話す。尹氏はかつて検察トップだったが、権力の座から滑り落ちた今、手心を加えてくれる検察関係者は誰もいない。同筋は「少なくとも李在明政権が続く間は特赦の対象にもなりえない。あと4年は一般社会に復帰することは難しいだろう」と語った。

（牧野 愛博）