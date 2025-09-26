今月１９日、戦争捕虜を顕彰する式典に出席したヘグセス米国防長官/Daniel Becerril/Reuters/File

（ＣＮＮ）世界各地に散らばる数百人もの米軍の将軍や提督らに、米バージニア州で３０日に開かれるヘグセス国防長官との会合に出席するよう招集がかかっている。ただし、会合の目的は不明という。複数の当局者がＣＮＮに明らかにした。

当局者らによると、会合はバージニア州クワンティコにある軍施設で開催される見通し。会合の内容や、急に会合が開かれることになった理由は招集がかかっている軍幹部らも含め誰も知らないとみられるという。

情報筋の一人は体力テスト、国防総省の現状に関する説明、将校の大量解雇など、さまざまな説を耳にしたと明らかにした。だが会合の目的が何にせよ、これほど多くの軍幹部が突然招集されるのは極めて異例だ。

ある当局者は「将軍のイカゲームと呼ばれている」と冗談を飛ばした。

多くの軍幹部が一堂に会することについて安全上の懸念を示す当局者もいる。ある議員補佐官は、ヘグセス氏が「新規の大規模な軍事作戦や軍の指揮系統の全面的な見直し」を発表する以外にこのような会合を開く正当な理由は思い当たらない」とＣＮＮに語った。

会合については米紙ワシントン・ポストが最初に報じた。

国防総省のパーネル主席報道官は、ヘグセス氏が「軍幹部らを前に来週演説する」ことを確認した。ただし同省は会合の目的や、会合が全ての将官を対象としたものかどうかは明らかにしなかった。

トランプ政権２期目が１月に始まって以来、知名度の高い将官が次々と解任されている。その多くはヘグセス氏が進める多様性重視の政策の撤廃によるものだが、理由不明のものも多い。ヘグセス氏はまた、四つ星の将軍と提督の数を少なくとも２０％削減するよう５月に命じている。