『ザ・ロイヤルファミリー』第1話SPゲストに競馬界のレジェンド・武豊が決定！ 現役騎手3名も
妻夫木聡が主演する10月12日スタートの日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系／毎週日曜21時）の第1話スペシャルゲストとして、競馬界のレジェンドであり、人気現役騎手の武豊が、本人役で出演することが発表された。
【写真】丸田恭介・菅原隆一・今村聖奈も第1話に出演！
本作は、早見和真の同名小説が原作。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーを届ける。大手税理士法人に勤める税理士の主人公・栗須栄治を妻夫木が演じる。
第1話にスペシャルゲストとして本人役で出演する武豊は、6月に宝塚記念（GI）を制し、連続重賞勝利記録を39年に更新。昨年には東京競馬場にてJRA4500勝を達成し、JRA騎手としては2人目となる黄綬褒章を受章した。現在も4607勝と、記録を更新し続けている希代のジョッキーが本作の一員として出演する。
撮影を終えた武は「ドラマ出演のオファーが来たときはちょっと驚きましたが、自分役ということでしたので出演させていただきました。競馬関係者の方々が同じ方向の目標に向かっているというところをぜひ見ていただけたらと思っています」とコメントした。
さらに、現役騎手の丸田恭介、菅原隆一、今村聖奈も第1話に出演する。
丸田は2007年デビュー、現在19年目の現役騎手。2022年に高松宮記念（GI）を制し、デビューから16年目にして悲願のGI初勝利を挙げた。撮影後に丸田は「私たちジョッキーは馬に助けられて仕事をしているので、このドラマを1人でも多くの方に見ていただき、楽しんでいただけたらなと思います」と語った。
菅原は、幼少時に子役として数多くのドラマ・映画に出演。TBSドラマの出演経験もある。元騎手である父の影響を受け、役者から騎手に転身。騎手歴16年目で、JRAでは初めての子役出身の騎手である。撮影後に菅原は「ドラマの題材として競馬のことを取り上げていただける事がとても幸せだと思っていますので、ぜひ皆さん観てください」と話した。
今村は、騎手デビューした2022年にJRA51勝という成績を挙げ、JRA賞最多勝利新人騎手賞を受賞。今年、中央・地方通算100勝を達成した騎手歴4年目の若手騎手だ。撮影後、今村に感想を聞くと、「初めてのドラマ出演でしたが、本当に一つ一つ丁寧に隅々まで皆さんが協力して撮影をされているんだなと思いました。素晴らしい作品ができることを非常に楽しみにしています」と語った。
日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』は、TBS系にて10月12日より毎週日曜21時放送（初回15分拡大）。
※武豊からのコメント全文は以下の通り。
■武豊 コメント全文
競馬を題材としたドラマが放送されることにとても嬉しく思いましたし、ドラマ出演のオファーが来たときはちょっと驚きましたが、自分役ということでしたので出演させていただきました。競馬の世界というのは本当に多くの人々が携わっていて、色々な側面があると思うのですが、競馬関係者の方々が同じ方向の目標に向かっているというところをぜひ見ていただけたらなと思っています。
