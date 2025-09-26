敵地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。4回の第3打席に自己最多タイとなる54号2ランを放った。勝てば地区優勝が決まる一戦で先発の山本由伸投手を援護。ほぼ右手一本で飛距離406フィート（約123.7メートル）かっ飛ばしたパワーに、米データ分析会社もスロー映像とともに「これを見よ」と仰天している。

4-0で迎えた4回1死三塁の第3打席。大谷は救援右腕クリスマットの低めの変化球を捉えた。ほぼ右手一本で拾い上げると、打球は右中間のプールに着弾。54号2ランとなり、ナ・リーグ本塁打王争いでトップを走るシュワーバーに2本差に迫った。打点も101と大台に乗せた。

米国のデータ分析会社「コディファイ・ベースボール」は公式Xで54号のスロー映像を公開。「これを見よ。ショウヘイ・オオタニがこの球を406フィートのホームランにした。完全に馬鹿げているよ」と唖然とした様子で記した。



（THE ANSWER編集部）