“グラビア界の超新星”南あみ、人気アニメのコスプレで美くびれあらわ 抜群スタイルに「クオリティがすごくて可愛いかった」
グラビアアイドルの南あみが、26日までにインスタグラムを更新。人気アニメ『七つの大罪』のキャラクターにふんした姿を公開した。
千葉・幕張メッセで開催中の『東京ゲームショウ2025』に出展されている、マルチプレイ型オープンワールドRPG『七つの大罪：Origin』のステージに参加した南は「『七つの大罪：Origin』ステージありがとうございました！ マーリンのコスプレで登場させていただきました」とコメントし、コスプレショットを公開。『七つの大罪』に登場する〈暴食の罪〉を背負う〈七つの大罪〉の一人・マーリンにふんした姿は、抜群のスタイルも相まって再現は完璧だ。
この投稿にファンからは「きゃわ！」「可愛いですね」「マーリンのクオリティがすごくて可愛いかったです」などの声や多数の「いいね！」が集まっている。
■南あみ（みなみあみ）
9月7日生まれ。東京都出身。高身長と童顔の「ギャップ萌え」を武器にグラビア界の超新星と称される。インスタグラムでは、度々かわいすぎるグラビアのオフショットなどを公開している。
引用：「南あみ」インスタグラム（＠amichan0907）
