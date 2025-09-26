「Sports From USA」――今回は「複数種目のマルチアスリートと投打二刀流」

「THE ANSWER」がお届けする、在米スポーツジャーナリスト・谷口輝世子氏の連載「Sports From USA」。米国ならではのスポーツ文化を紹介し、日本のスポーツの未来を考える上で新たな視点を探る。今回は「複数種目のマルチアスリートと投打二刀流」。

◇ ◇ ◇

アメリカではスポーツはシーズン制で行われており、子どもたちはシーズンごとに種目を変えるので、複数種目で活躍するマルチスポーツ選手が誕生する。これは、事実ではあるが、そうではない現実もある。

2024年に発表されたアスペン研究所の調査によると、6歳から17歳までの子どもを対象に、何種目のスポーツをしているかと聞いたところ、1.63であった。また、2つの高校の運動部員を対象にした調査では、ひとつの種目に特化している割合は36.4％で、ひとつに絞っていないと答えた割合は34.8％だった。マルチスポーツをしている子どももいるが、ひとつに絞っている子どもも同じくらいいる、と言っていいかもしれない。ひとつの種目に絞る傾向はオフシーズンにもトレーニングの機会が提供されるようになった1980年代半ばから始まった。

長期的な育成の観点からみれば、複数の種目に親しむほうがよりよいアスリートになれると言われている。それなのに、なぜ、アメリカではひとつの種目に絞る子どもが少なくないのか。NFLのパンサーズなどで14年にわたりプレーしたグレッグ・オルセンが米メディアの「ジ・アスレチック」に語っていた言葉がヒントを与えてくれる。彼は引退後、ユーススポーツの支援組織を立ち上げ、自分の子どものコーチもしている。

「子どもたちも家族も、早い段階でスポーツを選ばないと遅れを取ると感じる、非常に強いプレッシャーにさらされていると思います。子どもたちが感じるのは、シーズンごとに新しいスポーツに入っていくのは大変で、そのスポーツを少なくとも12か月通してやっている子どもたちと競うのは非常に難しいということなのです」

「これが『もういいや、バスケットボールだけに集中しよう。他の子に遅れを取るのが怖すぎる』という選択を促しているのです。私が育った時代、バスケットボールシーズンが終わると、ほぼ全員が一緒に体育館を出て野球場へ向かいました。だから、自分がそのスポーツから離れている間に他の子たちが何をしているか心配する必要はなかったのです」

いずれは、マルチスポーツ経験のある子どものほうがよりよいアスリートになれるといわれても、ひとつの種目を3か月しかやっていない子どもと、年間を通じてやっている子どもとでは、スキルの上達や種目の理解に差がつき、短期的にはひとつに絞ったほうが優位に立てる。たとえば「十代後半にはマルチスポーツアスリートのほうが伸びている」「けがを避けられる」「プロのアスリートになるならば、いろいろな動きの経験をするべき」。しかし、高校の終わりごろにはよりよいアスリートになるといわれても、まず、高校の運動部のトライアウトに受からなければ、競技スポーツをする環境が得られないという事情もあるからだ。

ボー・ジャクソンの同僚と最強投手スキーンズの言葉から探る

アメリカのスポーツ史上最強のマルチスポーツアスリートといえば、オリンピックの陸上競技で金メダルを獲得し、プロ野球、プロアメフトでも活躍したジム・ソープであり、そして、史上初めて、MLBのオールスターとNFLのプロボウルに出場したボー・ジャクソンだろう。2人の伝記などを読むと、学校が大きな役割を果たしていて、学校にいることで、自然とシーズンごとにスポーツに触れていたのがわかる。

ジム・ソープの実際のプレーを見たことのある人は、今ではほとんどいないだろうが、1980年代に活躍したボー・ジャクソンの現役時代を覚えている人はまだまだ多い。MLBロイヤルズのテレビ解説者で、通算304セーブを挙げたジェフ・モンゴメリー氏は、ジャクソンのチームメートで数々の驚異的パフォーマンスの瞬間に居合わせたという。

モンゴメリー氏に、肩も強かったボー・ジャクソンならば、大谷のような二刀流ができたのではないかと聞いた。モンゴメリー氏は「ボーは野球のプレー経験が限られており、まだ完成した選手ではなかった。大谷は日本でもレベルの高い相手と対戦し、大きく成長したはずだ。人生の大半を通じてやってこなければ（投打の二刀流は）できるようにはならない。総合的な（野球）選手として見れば、大谷は私がこれまで見た中で最高だろう」と分析した。

つまり、最強のマルチスポーツ選手はボー・ジャクソンだが、最強の総合的な野球選手という点では大谷翔平ということだ。最も恵まれた素材を持って生まれたアスリートでも、メジャーリーグという最高峰レベルで投打を極めるには、スキル、トレーニング、ゲーム経験を積むことが必要になる。高校時代には野球、アメリカンフットボールのほかに、陸上もやっていたボー・ジャクソンは、それをするだけの時間を野球に費やしていなかった。

よく知られている通り、ジャクソンは、アメリカンフットボールで大けがをして、それがアスリートとしての競技生命を短くしてしまった。大けがのあとに、メジャーリーガーとしてプレーしたエンゼルスではけがの箇所に負担がかからないのではという理由でピッチャー転向案もあったという。しかし、そこからピッチャーを目指したとしても、スキルや経験が足りなかったかもしれない。ピッチングは、ボールを投げることだけではないからだ。

現在、メジャーリーグで防御率トップのポール・スキーンズも大学時代までは投打二刀流で鳴らした。子ども時代に他のスポーツもやっていたのかと聞いたところ「野球だけ」との回答だった。しかし、メジャーに入るまで投打二刀流をやっていたことは現在のピッチングにも生きているという。「もちろん、メジャーと大学野球のレベルは大きく違うけれど、バッターに対してどのようにボールが向かっていくのかを打者の視点で理解することができる。これはとても大きなことだ」とした。

「スポーツサンプリング」という概念の提案

だからといって、筆者は、ひとつの種目に絞ったほうがよいといいたいわけではない。現実にあわせて「マルチスポーツ」という言葉を広げることで、よりよいアスリートの育成と複数種目の経験や楽しみを両立できるのではないか。

たとえば、種目を絞りたい場合でも、オフの期間を設けて、その間は別の種目を通じて、専門種目の向上を図る「クロストレーニング」という考えを取り入れてもよいのではないか。体の同じ場所に繰り返し負担がかかることを避けることにもなる。また、マルチスポーツといっても、シーズンごとに種目を変えるだけでなく、「スポーツサンプリング」という概念を使って、興味のあること、おもしろそうなことを、ちょっとお試しでやる機会を多く持てるというのもよいのではないだろうか。

それに、ひとつのことをやり始めたら、やり遂げなければいけない、とするのではなく、ちょっと他の種目もやってみたいし、また、戻りたくなったら、もともとやっていた競技に戻れるといいのではないか、と思う。



（谷口 輝世子 / Kiyoko Taniguchi）



谷口 輝世子

デイリースポーツ紙で日本のプロ野球を担当。98年から米国に拠点を移しメジャーリーグを担当。2001年からフリーランスのスポーツライターに。現地に住んでいるからこそ見えてくる米国のプロスポーツ、学生スポーツ、子どものスポーツ事情を深く取材。著書『帝国化するメジャーリーグ』（明石書店）『子どもがひとりで遊べない国、アメリカ』（生活書院）。分担執筆『21世紀スポーツ大事典』（大修館書店）分担執筆『運動部活動の理論と実践』（大修館書店）。