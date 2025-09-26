有村架純、イタリア・ミラノでの1枚　※「有村架純」インスタグラム

　女優の有村架純が25日、自身のインスタグラムを更新し、イタリア・ミラノでのオフショットを公開した。

　有村は「@prada」と記し、ブランドショップ内で撮影した写真などを投稿。サングラスに淡色のバッグを合わせたスタイルで登場し、リラックスした雰囲気を漂わせている。

　有村は、ミラノで行われた「プラダ 2026年春夏ウィメンズコレクション」のランウェイショーを観覧しており、現地での様子を届けたようだ。

　ファンからは「可愛すぎる」「素敵」「オーラ隠し切れてない」「サングラスお似合い」などの反響が寄せられている。

