有村架純、ミラノでのオフショットに反響 「オーラ隠し切れてない」「素敵」
女優の有村架純が25日、自身のインスタグラムを更新し、イタリア・ミラノでのオフショットを公開した。
【写真】有村架純 海水浴ショット公開 30代初の写真集より
有村は「@prada」と記し、ブランドショップ内で撮影した写真などを投稿。サングラスに淡色のバッグを合わせたスタイルで登場し、リラックスした雰囲気を漂わせている。
有村は、ミラノで行われた「プラダ 2026年春夏ウィメンズコレクション」のランウェイショーを観覧しており、現地での様子を届けたようだ。
ファンからは「可愛すぎる」「素敵」「オーラ隠し切れてない」「サングラスお似合い」などの反響が寄せられている。
引用：「有村架純」インスタグラム（＠kasumi_arimura.official）
【写真】有村架純 海水浴ショット公開 30代初の写真集より
有村は「@prada」と記し、ブランドショップ内で撮影した写真などを投稿。サングラスに淡色のバッグを合わせたスタイルで登場し、リラックスした雰囲気を漂わせている。
有村は、ミラノで行われた「プラダ 2026年春夏ウィメンズコレクション」のランウェイショーを観覧しており、現地での様子を届けたようだ。
ファンからは「可愛すぎる」「素敵」「オーラ隠し切れてない」「サングラスお似合い」などの反響が寄せられている。
引用：「有村架純」インスタグラム（＠kasumi_arimura.official）