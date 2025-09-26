◆米大リーグ ダイヤモンドバックス―ドジャース（２５日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が２５日（日本時間２６日）、４年連続の地区優勝へマジック「１」で迎えた敵地・Ｄバックス戦に先発し、日本人投手では史上７人目となるシーズン２００奪三振に到達した。昨年の菊池雄星（当時アストロズ）に次ぐ快挙を成し遂げ、野茂英雄、松坂大輔、ダルビッシュ有、大谷翔平、千賀滉大と歴代の先輩たちに肩を並べた。球団では２１年のビューラー（現フィリーズ）以来４年ぶりとなった。

Ｄバックスとは今季４度目の対戦。過去３試合は０勝１敗、防御率２・８４と勝てていなかったが、初回から抜群の投球だった。１番ペルドモを４球連続スプリットで見逃し三振に斬ると、２番マルテはカーブで一ゴロ、３番キャロルはスプリットで空振り三振。初回の１４球のうち１１球が変化球だった。４点の援護をもらった直後の２回は２死から６番アレクサンダーに初安打となる左前打を打たれたが、続くトーマスからスプリットで空振り三振を奪った。

３回。先頭のタワに四球を与えると、１死一塁でペルドモを打ち取ったかに見えたが、センター前へのポテンヒットとなり、今月に入って初めて１試合２本目のヒットを許した。続くマルテの打球は左翼コンフォートがダイビングキャッチを試みるも捕れなかったが、二塁走者の判断ミスで三塁封殺（記録はレフトゴロ）。３番キャロルを一ゴロに打ち取ってピンチを脱出した。４回は２死から二、三塁とされたが、タワをカーブで見逃し三振。５回２死からマルテをカーブで空振り三振とし、今季１９９Ｋとした。

そして、８点リードの６回。先頭の３番キャロルを３球でカウント１―２と追い込むと、４球目の８９・９マイル（約１４４・７キロ）スプリットで空振り三振に斬り、節目の数字に達した。続くモレノからはスライダーで空振り三振を奪い、「２０１」まで数字を伸ばした。

９月の山本は６日（同７日）の敵地・オリオールズ戦で９回２死まで無安打無得点の快投。惜しくも快挙達成を逃したものの、１２日（同１３日）の敵地・ジャイアンツ戦でも７回１安打１失点１０Ｋ。先発で２試合続けて７回以上を投げて、１安打以下に抑えたのは１９２５年のＤ・バンス以来、球団１００年ぶりの快挙となった。１８日（同１９日）の本拠地・ジャイアンツ戦では日米通じて自己ワーストの６四球を与えながら、５回１／３を１安打無失点７奪三振。連続２ケタ奪三振は３試合で止まったが、１９４奪三振で「２００」の大台を視界に捉えていた。

今季は開幕投手を務め、チームで唯一先発ローテを守り続けてきた新エース。レギュラーシーズン最終登板となる今季３０試合目の登板で“優勝投手”の可能性が高まっている。