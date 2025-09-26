〈「嗅ぐと頭痛がします」ニンニクソードを装備したら仲間から総スカン！？〉から続く





文春オンラインで“なろう系”を読もう！ 「小説家になろう」の人気作『俺、勇者じゃないですから。〜VR世界の頂点に君臨せし男。転生し、レベル1の無職からリスタートする〜』のコミカライズです。MMOゲームに転生した主人公の冒険譚！

【前編を読む】「嗅ぐと頭痛がします」ニンニクソードを装備したら仲間から総スカン！？

第47話になります（後編です。前編はこちら）。公開していないエピソードやこの続き、単行本の先読みも含めて漫画アプリ「ピッコマ」で有料公開もしています。

最新単行本8巻発売中！ SRとセラの共同バトルシーンは必見です。そして10月16日に9巻発売です。ぜひご予約ください。

「分冊版」も各電子書店で販売中です。読みたいエピソードだけ購入する際などは分冊版をご活用ください。

感想や問い合わせはTwitter：＠VRyukara MAIL：isaki@es.bunshun.co.jpまで。お待ちしております。

《次回は10月10日更新予定です》

（心音ゆるり,伊咲ウタ）