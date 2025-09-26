〈《家族4人殺害》父親は「その娘を殺さないでくれ」と哀願し…生きたまま海に遺棄された「福岡一家4人殺人事件」の全貌〉から続く

2003年に起きた、一家4人が殺され、海に遺棄された「福岡一家4人殺人事件」。加害者は中国からの留学生3人で、そのうち2人は事件後に中国へ逃亡し中国の当局に逮捕され、1人は日本国内で死刑が執行された。

事件発生から22年後となる、25年6月某日のこと。私は福岡県内のとある駅のそばで、初対面の男性と待ち合せた。

その男性、Qさんは現在77歳。彼は元福岡県警本部捜査一課の刑事で、前記の事件では、現場の捜査指揮を執る特捜班長だった。



殺害されたＡさんの家

「残忍なやり方やから、暴力団系の犯罪じゃないかって」

引退して時間が経っているとはいえ、往時の精悍な雰囲気を残すQさん。彼には事前の電話で、この事件の捜査について聞かせてほしいと伝えていた。

「いやいや、もう昔のことで、忘れていることも多いから……」

電話口でそう謙遜する彼に、強引にお願いして叶った対面である。私たちは近くの建物内にある喫茶スペースで向き合った。私は挨拶に続いて切り出す。

「あの事件では、博多湾の海中からAさん一家4人の遺体が引き揚げられ、福岡東署に捜査本部が設置されることになりました。Qさんは、この事件が起きた際に、どういう事件であるとの見立てでしたか？」

「最初はヤクザ関係……暴力団関係による犯行じゃないか、と。というのも聞き込みで、（Aさんの）家の前に黒っぽい大型の車が、停まっとったっちゅうことだったんですよ。それで当初は、その車の割り出しに捜査員をつぎ込んで、相当力を入れとったんです。まあ結論は違いましたけどね。

あと、Aさんの車が久留米（市内の工場駐車場）で発見されたでしょ。久留米といえば地元の暴力団の関係もある。それに被害者には、どっかのマンションの一室で大麻の栽培の話がありましたでしょ。そういうことが絡んで、ああいう残忍なやり方やから、暴力団系の犯罪じゃないかってなったんです」

当時、車のナンバーの下2桁が出ていた

Qさんはさらりと言う。私自身も被害者であるAさんの知人から、この事件の発生当初は、捜査員がAさんの周辺にいる、暴力団関係者と繋がりを持つ人物を中心に捜査を進めていたとの情報を得ていた。その点で齟齬はない。そこで私は聞く。

「ということは、四課（現：暴力団対策部＝福岡県警）の人にも動いてもらったということですか？」

「それはですね、四（課）は入ってないですね。当時、機動捜査ってあるでしょ。そこが動いて車のナンバーの割り出しをしたんです。たしか当時、ナンバーの下2桁が出とったんですよ。目撃証言で。それで車種を特定して、ナンバーから1件1件、車の割り出しをやったんですね。それを機動捜査が担当した」

ここでQさんが口にした「機動捜査」とは、初動捜査態勢を整備・充実させるために刑事部の附置機関として発足した「機動捜査隊」のこと。主に初動捜査に当たる部署だ。

「その黒っぽい車の目撃証言は近隣住人によるものですか？」

「そうです。結局は違いましたけど、そのことにけっこう時間をつぎ込みました」

担当する班を分け、暴力団と中国人の両面から捜査

この事件については、中国人留学生3人による犯行であるとの結論が出ている。犯人特定に至ったのは、被害者の遺体に付けられていた、手錠とダンベルの販売ルートによるものだ。そこで私は、次のように言う。

「それからはブツ（物品の捜査）で、D（量販店名）に繋がった、と」

「はい」

「たしか、防カメ（防犯カメラ）の映像は、見た目で、日本人じゃないとわかるものだった、と」

「はい」

「それによって、捜査の方針というか、目線は変わったんですか？」

Qさんは首を横に振る。

「いや、両方ですね。やっぱり暴力団は暴力団で、ほんで、こっちはこっちで両面から。それぞれ担当する班を分けてました。そうしたら、（防犯カメラ）画面に出てた王亮はすぐに割れたですもんね。中国関係の留学生とかに当たってですね、もう、すぐに割れた」

量販店にいたのが元日本語学校生の王亮（逮捕時21）だとわかった時点で、捜査本部は博多区の王が住むアパートに家宅捜索をかけている。

「同じ部屋に元私立大留学生の楊寧（同23）が住んでいること、その段階でともに出国していることはすぐにわかったんですよね」

「ええ、そうです。わかった時点では出国していました」

王の名前で借りられたアパートには、防犯カメラに写っていたのと同じTシャツが残されていた。そこには楊も一緒に住んでおり、2人は03年6月20日の事件発覚から4日後の24日に、福岡空港から中国・上海に向けて出国していたのである。捜査本部は現場から、2人の人物特定に繋がる微物を採取していた。私は確認する。

「たしか（久留米市で発見されたAさんの）ベンツ内に残された血痕と、ガサ（家宅捜索）をかけた部屋にあった微物が一致した、と」

「はい。DNAがね」

2人の容疑者から魏巍に繋がったのは偶然だった

その後、楊の携帯電話の通話記録から、元専門学校留学生の魏巍（同23）の存在が浮上したと聞いていた私は尋ねた。

「王亮、楊寧から魏巍っていうのはすぐに繋がったんですか？」

「いや、あれはですねえ、魏巍は偶然ですよ。（魏に）殴られた女性の写真が所轄に残っとったんですよ。それで、当時は（関係者を）片っ端から逮捕しよったでしょ。なのでその写真をもとに……いや、違うか、魏巍が（中国に）帰る前に、その女性のとこに寄っとんですよ。俺は中国に帰る、と。で、その女性から通報を受けて、それで捜査員をやってですね、魏巍を任意同行しとるんです。もうバタバタで、緊逮（緊急逮捕）ですよ」

このくだりは説明が必要となる。魏は日本を出国する直前の8月6日に、知人女性を殴った傷害容疑によって福岡市で逮捕された。この傷害事件は魏が同棲相手の女性宅で、喧嘩した末に相手を殴ったことから、彼女が警察に通報。その場では事件化されなかったが、傷害の証拠として撮影された写真が所轄署に残されていたのだ。

出国しようとする段階で魏のAさん一家殺人事件への関与は不明だったが、楊や王と繋がりのある人物であることから、捜査本部内で身柄を押さえておくべきかどうかの協議がなされたのである。その結果の逮捕は、念のためともいえる措置だった。Qさんは言う。

「あと何時間かで飛行機に乗るところをキャンセルさせたんです。際どかったですね。そのまま乗って（中国に）行かれとったら終わりやったですね。その段階では魏巍はまったく（捜査線上には）乗ってないです。（王や楊と）交遊関係があるということくらいです」

ガサかけに行った魏のマンションで「あらーっ、これは！」

「つまり、身柄を確保した段階では、Aさん一家殺人事件に関わっているかどうかはわかっていなかった、と」

Qさんは頷き、「わかってなかった」とだけ答えた。

「それが（事件への関与について）確信に変わったのは、いつのことですか？」

「これがまたびっくりですよ。（魏が出国の直前まで別の女性と同棲していた）博多駅のそばのマンションに、ガサをかけるため行ったんですよ。そしたらマンションの扉があるやないですか。非常階段の扉。そこにアレがちょうどあるんですよ……」

ここでQさんが「アレ」と言ったのは、非常階段の扉を固定するために置かれた、箱型の鉄製重しのこと。それは、海中から発見されたBさん（死亡時40）の遺体の右手首に繋がれていた、重さ30.45kgの重しとまったく同じものだった。

「それでこの重しを鑑定に出して、同じ物だということがわかりました。じつはそのガサをかける前に、魏巍にやったポリ（ポリグラフ）の結果が真っ黒やったんですよ。それと併せて（被疑者）決定となった。私もそのガサのときは一緒に行ってましたからねえ。そしたら扉のとこに（重しが）あるやないですか。あらーっ、これは！ っちゅう感じですよ」

そう言うと当時の光景を思い出したのか、Qさんは「ふふふ」と笑う。

「魏は当初は犯行への関与について否認していたと聞いてますが」

「そうそう、もちろん」

「それに、犯行に関わった人物についても、その時点では魏を含む3人だけ、ということはわかっていないわけですよね？」

「そうです。まあでも、魏の供述からいろいろわかって、ああ、これは3人だけだとなりました」

中国公安当局との捜査共助

魏の逮捕から9日後の8月15日に、捜査本部は在中国日本大使館を通じて、中国の公安当局に事件の概要を説明。すると、同月19日に中国・遼寧省遼陽市で王が、27日に同国・北京市で楊が、それぞれ身柄を拘束されたのだった。そこで私は尋ねる。

「ちなみに、中国公安当局との捜査共助はいつ頃から始めたんですか？」

日本と中国との間で、日・中刑事共助条約が締結したのは、これよりも後の07年のことであるが、この事件においては、中国の公安当局も協力的で、03年から04年にかけて、双方の捜査員が互いの国に行き来して、情報を交換した。Qさんは当時を振り返る。

「それはねえ、魏のことがあって、もう1個班を入れたんですよ。特捜班に。一課長がもう1個入れろ、と。それでもう1個の班が中国に行ったんです」

特捜班は十数名で構成される。そこにさらにもう1斑、十数名が加えられたということだ。Qさんは説明する。

「それに特捜班以外もいるんで、全部で100人くらいはおったでしょうね。機動捜査と所轄の東署員もおりましたから」

こうして「福岡一家4人殺人事件」は、国境を跨いで展開していくことになる。

