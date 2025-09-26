〈「（中国に）行かれとったら終わりやった」一家4人を惨殺→中国人留学生はすでに出国…元特捜班長（77）が明かした、緊迫した逮捕までの数日間〉から続く

2003年に発生した「福岡一家4人殺人事件」の捜査で、現場の捜査指揮を執っていた、福岡県警の元特捜班長であるQさん（77）。当時の捜査について、彼の話は続く。

Qさんによれば、03年8月6日に中国への出国直前に逮捕した、元専門学校留学生の魏巍（逮捕時23）が犯行に関わっていることが明らかになり、当初から捜査に携わっていた十数名の特捜班に加え、同人数の1個班が、捜査に加えられたのだという。

「新たに加えられた班は、中国公安当局との、捜査のやり取りで動くことになっていて、班長が中国に行きました」



中国公安当局に「処罰要請」

本連載の第6回で記したことだが、警察庁と福岡県警の捜査員らが中国・北京に行き、中国公安当局と捜査協議を始めたのが同年9月28日のこと。ここで日本の捜査当局は、中国公安当局に「処罰要請」を行った。

それから約2カ月後の11月25日には、中国公安当局の捜査員が福岡入りし、福岡県警と協議したうえで、殺害現場や死体遺棄現場を視察している。

さらに12月7日には、福岡県警の捜査員や福岡地検の検事らが中国へと向かい、中国国内で逮捕された、同事件の主犯である王亮（同21）と楊寧（同23）に対する、中国公安当局の聴取に初めて立ち会うのだ。

また、それと呼応するように、12月18日には中国公安当局の捜査員が福岡を訪れ、魏に対する福岡県警の聴取に立ち会っている。私はQさんに質問する。

「その新たに加わった特捜班が中国から王と楊の供述調書を持って帰るじゃないですか。その持って帰ってきたものと、日本で取った魏の調書の内容については、かなり整合性があったんですか？」

「そうそう」

異例だった中国側の協力

日本から行った捜査員や検事が王と楊の取り調べに立ち会い、持ち帰った調書は、日本側が事前に送付した、取り調べ項目に基づいて作成されていた。当然のことながら、日本の刑事訴訟法にある通りに、黙秘権の告知をしたうえで、供述内容を口述し、署名させるという手続を踏んだものである。それは中国語の原文で約100ページに及ぶ。私は事前に耳にしていたことを、確認のために尋ねる。

「この事件で見られたような中国側の協力というのは、けっこう異例のことだったんですよね？」

「そうそう、そうです」

「向うの捜査員もこちらに来ましたし、こちらからも向こうに行きましたし……」

「そう。けっこう協力的やったですね。事件そのものは、割れたら（犯人がわかったら）けっこう早かったですもんね。魏を逮捕してからは、けっこう早かったです。まあ、中国人もけっこう逮捕しましたけどね。一つの裏付けというか……」

Qさんはおおまかにしか記憶していなかったが、捜査本部は本件に関係して22の事件で、中国人留学生など延べ37名を逮捕していた。そのなかには魏が王や楊と出会うきっかけとなった、中国人向けインターネットカフェ「A計画」の店長だったK（逮捕時25）や、詳しくは改めて述べるが、魏が出国する時点で同棲していた、ホステスの王蘭（仮名、同22）なども含まれている。

明確に否定された「黒幕」説

「当時この事件を取材していた私の記憶では、王の周囲に中国の黒社会（反社勢力）と関係のある者がいる、という話が出てきたりしたんですが、そういう話は捜査のなかで出てきませんでしたか？」

「いや、それはないです。それはまったくないです」

「日本の暴力団との繋がりも？」

「ないです」

この事件については、当初から、家族4人の殺害が組み込まれた犯行態様だったため、カネ目当ての盗みというよりも、殺人が主目的ではないかとの話が、やたらと出ていたのだ。そこで囁かれていたのは、AさんもしくはAさん夫婦に恨みを抱いた「黒幕」がいて、日本の暴力団や中国の黒社会を通じて、中国人留学生3人を実行犯に仕立て上げ、事件を起こしたというものだった。

だが、Qさんはそのことを明確に否定する。

「これはですね、短絡的というか、（A家の前の駐車スペースに）ベンツがあるから、おカネがあるだろうということでやっとるじゃないですか。魏巍がですね、“落ちて”からはけっこう素直に供述しとったんですよ。それで日本人じゃ考えられんことをですね、たかがおカネの為にやっとるからね。やっぱ日本人と感覚が違うのかなって感じやったですね」

「おカネ目的であることは間違いないんやけど」

その回答を素直に受け入れることのできない私は、質問を重ねる。

「（Aさんの）ご遺族は、（金銭目的にもかかわらず）金目の物が室内に残っていた。それが解せないと話していましたが」

「あれは、Aさんが帰ってきたとき、（娘の）Dちゃんを人質に取っとるでしょ。けど、おカネがなかったんやないかなあ。ベンツに乗っとるからカネがあると思って押し入ったけど、本人を脅してみたらカネがない、と」

ならばと、私はさらに食い下がる。

「犯人たちはカードとかを盗って、（脅したAさんから）暗証番号も聞いていますけど、金融機関には行っていません。それはどういうことでしょう？」

「（自分のなかで）おカネの問題がそう記憶にないっちゅうことは、（Aさんに）おカネがなかったからのような気がするなあ。おカネに関しての話が記憶にないんですよね。おカネ目的であることは間違いないんやけど、（犯人たちの）感覚が違うんやないかなあ……」

そこで私は話を変え、魏の事情聴取について、どのような感想を抱いたか質問した。

「けっこう素直やったですよ。調べてみて（自供に至るまで）早かったです。通訳をつけて、うちの係官が調べたんですけどね、早かったという記憶があります」

「早いというのは、落ちて（自供を始めて）からですか？」

「はい。まあ、ポリは真っ黒、あとガサで（遺体に付けられた重しと同じ製品が）出る。そう日にちはかかってないですもんね。ただ、王と楊が（中国に）逃げとるから、それをどうするかっちゅうこと。大変やったのは、そっちの方ですね、どっちかと言うと……。で、中国で調べて、調書取って、その結果、もう他にはおらん、と。まあ、それが結論ですね」

久留米市へ向かった真の理由は？

「王と楊は中国では素直に取り調べに応じていたんですか？」

「調書を見る限りでは、喋っていたと思いますね」

「事件の前後の行動についても？」

「まあ、向こうでの調べ方はわからんですけど、けっこう話してますね」

そこで私は、この機会でなければわからないことを聞くことにした。

「犯行後、彼らが乗ったAさんの車は、久留米市の工場の駐車場で乗り捨てられていたのが発見されています。なんで彼らは久留米を選んだのですか？」

「それがわからんのですよね。漠然と行ったっちゅうか……」

Qさんに何かを隠すという雰囲気はなく、本当にわからないという表情を見せた。

「久留米というのは、誰かが知っている場所とかではないんですか？」

「いや、そうではないです」

この件については、日本で逮捕された魏は、あくまでも主犯の王と楊に命じられて、運転をしていたに過ぎない。つまり久留米市へ向かった真の理由を知っているのは、王か楊ということになる。だが、そこは中国での事情聴取において、さほど問題にはならなかったものと推測された。

私はQさんに、この事件の主犯は、王と楊のどちらだと認識していたか尋ねる。

「うーん、どっちかっちゅうと、楊寧ですかねえ……。ただ、どちらも主犯っていう感じやないんですよねえ。両者で話しよって、そのなかで決まっていったというか、どっちが主導してといったことではないと思います」

「日本における外国人の犯罪」で求められる配慮

事件発生から22年が経過しているうえに、過去の記憶を辿る作業である。事実について、ここで厳密な結論を出すことは難しい。私は同事件について、不可解だと感じていることを口にした。

「この事件は、カネ目当てのはずなのに、事前に殺人を前提とした、遺体遺棄用の手錠や重しを用意するなど、通常の事件とくらべると、おかしなことが多いじゃないですか。私としては納得してすっきりしたいんですが、なかなかそれができないもので……」

「まあ、普通日本人じゃ考えられんことをやっとるからね。普通なら、こう、段取りがあるんですけどね。バンバンバンとやっとるから。だから、まあちょっと、ハテナ（？）ってところもあるんですけどね」

不可解な部分はあるにはあるが、捜査を尽くした結果であり、納得のいく結論であるとのことだった。

「Qさんから見て、この事件の捜査で一番ご苦労なさったのは、どういう点でしたか？」

「うーん、この事件の場合、犯人が中国でも捕まっとるやないですか。そちらについて、警察庁や外務省とも協議することがあった。それがどう進められるか、わからなかったところでしょうね」

日本における外国人による犯罪であるため、その対応のいかんによっては、当該国との関係に影響を与えてしまう。そのことから、配慮が求められる捜査であったことが窺える。

私自身のかつての取材ノートには、来日した中国の公安当局関係者5人と、福岡県警捜査一課幹部が協議を行った結果、03年11月26日にこの事件は、「中国人3人による強盗目的の犯行と断定した」とだけ記されている。

（小野 一光）