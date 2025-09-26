「ボーカル（ロジャー・ダルトリー）は悪ふざけなら何でもやる。ドラマー（キース・ムーン）はあり得ないほど変わった男だし、ベース（ジョン・エントウィッスル）は常に無関心。まったく大変だよ」

そう語るのはギターのピート・タウンゼント。何だかRCサクセションの『ドカドカうるさいR&Rバンド』で「まともな奴は おれしかいねえぜ〜」と叫ぶ忌野清志郎を思い出す。でも実はそれって遠回しなバンド賛歌なんだよね。別のところでピートはこう語っている。



気の合う悪ガキどもがツルんで始めたバンド

「そもそも俺たちは小さな家族だ。全員とんでもなくタチが悪かった。今もワイルドだ」

気の合う悪ガキどもがツルんで始めたバンド。それが予想を超える成功を収め、ビートルズ、ローリング・ストーンズと並び称されるロックスターになった。ザ・フー全盛期の演奏を満載したこの作品は、同時にメンバーのインタビューや普段のしぐさを通し、類まれなロックバンド賛歌に仕上がっている。群を抜いたロック・ドキュメンタリーだ。

先陣を切るのは初期の大ヒット『マイ・ジェネレーション』。「老いる前に死にたいね」と歌うロジャー。「それは本心だ」と語るピート。先の人生はわからないもんだ。

ザ・フーはまさに“ドカドカうるさいR&Rバンド”。とにかく音がデカい。キースのパワフルなドラム音が尋常じゃない迫力で響くから、ギターもベースもアンプの音量を上げて張り合う。ロジャーは語る。

「最悪のロックバンド。俺たちにピッタリの言葉だ。こんなうるさいバンドは他にない」

ピートは大音量に隠された意図を明かす。

「演奏の音が大きくなるのは、耳を傾けない客が多いからだ。音が大きくなるほど客は耳を塞ぐから、演奏はなおさら大音量でやる。パワーと音量が大事なんだ」

「ステージの壊し屋」が見せる破壊パフォーマンス

さらに、ザ・フーと言えばステージの壊し屋だ。この作品でも至る所で彼らの破壊パフォーマンスを堪能できる。ピートがアンプを倒し、ギターをステージの床に叩きつける。お調子者のキースがドラムセットを蹴り倒し、投げ飛ばす。もはや破壊自体が演奏の一部となり“伝統芸”と化している。歌舞伎なら「待ってました！」と掛け声が飛ぶところだ。

「俺たちは質を伴わないただの人気取りだ。ステージで大騒ぎすればマヌケな聴衆は興奮する。単純だよ」

ピートは自虐的に語る。観客もこれでカタルシスを味わうからやめられない。ある時ギターを壊さなかったら、客が“ギターを壊せよ、ピート！”と叫んだという。

「だって客の大半がカネを払うのは、俺が暴れてギターを壊すのを見たいからだ」

こういうバンドは女性には受け入れられづらいだろう。スタジオに集まった女性が「演奏から感じる色気が大事では？」と質問すると、ピートが率直に答えている。

「俺たちはかなり色気のないバンドだと思う（観客笑）。本当だよ。前からそこが悩みの種なんだ。だからファッションに凝り、物を壊す。普通の魅力に欠ける分、何かが必要だろ」

ザ・フーは男臭い。モテないことをざっくばらんに認めるのも魅力だ。

バンドに入って15年、メンバーと言われたことはない

バンドの初期、1960年代の1週間の収支記録が紹介される。これが実に面白い。週の売り上げは370ポンド（当時のレートで約37万円）。ところが支出は1946ポンド（194万円）。なぜこんな大赤字なのかといえば、リストには「ギターやドラム、マイクの交換費用」として785ポンド（約78万円）が計上されている。さすがステージの壊し屋だ。ここでピートがギター壊しの裏話を明かしている。それは映画で観ていただくとして、このリストをよく見ると支出欄にこんな項目があるのが目を引く。

「セントジェイムス（スコッチ・ウイスキー）、キースの会計、320ポンド」

おいおい、32万円分のウイスキーを1週間で吞み干したのかよ！ キースは大酒呑みとして知られる。ビートルズのドラマーで親友のリンゴ・スターが酒を片手に尋ねる。

「君が酒呑みって話はさておき、どういう経緯でザ・フーに入ったんだ？」

キースは「バンドに入って15年、メンバーだと言われたことは一度もない」と混ぜっ返すが、ピートが真面目に答えている。

「ある日キースが現れた。“ドラムは俺の方がうまい”と言う。ドラムの前に座り、壊しまくったのを見て“こいつだ”と思った」

小学生がそのまま大人になったような

何のことはない、最初に“壊し屋”を始めたのはキースだった。映画を観て思うのは、キースって小学生がそのまま大人になったような奴だ。ちっともじっとしていない。すぐにおふざけを始める。インタビューにまともに答えず、隣のピートにじゃれついてシャツの袖を破く。「キース、何すんだよ」と怒らせてもどこ吹く風。それでいて、いざドラムセットを前にすると誰もまねのできない音量で叩き鳴らす。圧倒的な存在感を示し、最後はお決まりのドラムセットぶち壊し。まさに「キッズ・アー・オールライト（ガキどもは問題ねえぜ）」という映画のタイトルを地でいっている。

SMの女王様にムチ打たれながらインタビューに答える場面も収録されている。「続けてくれ、手加減なしで」と言いながら。こんな一幕が撮影されていること自体、キースらしいと言える。親友のリンゴがキースの“武勇伝”を紹介するシーンもある。

「ホテルの部屋を壊したとか、車でプールや建物に突っ込んだとかね」

キースの神がかった演奏

最後は代表曲の『無法の世界』。キースはもはや酒でまともにドラムが叩けなかったというが、生前最後となるこのライブでは神がかった演奏を見せた。レーザー光線が交錯する中キース渾身のドラムが響き、ロジャーが絶叫。ピートがステージ上でスライディング。十八番の「風車奏法」を繰り出す。最高潮で締めくくると、ドラムセットの上から飛び降りたキースをピートがハグして、キス。大好きだという気持ちが伝わってくる。頭をクシャクシャっとする仕草は、珍獣を可愛がっているようにも見えるけど。エンドロールで流れる曲は『ロング・リヴ・ロック（ロックよ永遠なれ）』だ。

メンバーと肩を組み笑顔で観客に挨拶するキース。やがて薬物の過剰摂取で亡くなる。享年32。『マイ・ジェネレーション』の歌詞通り“老いる前に”世を去った。ピートとロジャーは健在だけど。エンドロールの映像を見ながら、メンバーは最後まで友だったと確信する。バンド仲間っていいなあ。ロックバンドよ永遠なれ！ そんな気持ちが込み上げる作品だ。

『ザ・フー キッズ・アー・オールライト』

ビートルズ、ローリング・ストーンズと共にブリティッシュ・ロックの黄金期を牽引し、ロックを革新し続けたスーパーバンド、ザ・フー。全盛期の来日がかなわなかった彼らの1964年から78年までの代表曲のライブパフォーマンスを中心とした、ロック・ドキュメンタリー映画史上の傑作。本作はキース死後の79年、アルバム『四重人格』を原作とした映画『さらば青春の光』と同時公開されたが日本では未公開だった。HDレストア版で日本初劇場公開。

監督：ジェフ・スタイン／出演：ザ・フー（ロジャー・ダルトリー、ジョン・エントウィッスル、キース・ムーン、ピート・タウンゼント）／リンゴ・スター／1979年／イギリス／110分／原題：The Kids Are Alright／©Who Group Ltd／配給：オンリー・ハーツ／公開中

（相澤 冬樹／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）