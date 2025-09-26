◇ナ・リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（2025年9月25日 フェニックス）

ドジャースの山本由伸投手（27）が25日（日本時間26日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に先発。勝てば4年連続地区優勝が決まる大一番で6回4安打無失点と力投し、シーズン200奪三振も達成した。

初回は2三振を奪うなど、上々の立ち上がり。2回は2死からアレクサンダーに左前打を許したが、続くトーマスを3球三振に仕留めた。

3回は四球と安打で1死一、二塁と得点圏に走者を背負い、マルテを迎えた。内角カットボールで詰まらせ、力のないフライを打たせたが、打球は遊撃、中堅、左翼の間に飛び、左翼手・コンフォートが懸命に追って最後はダイビングキャッチを試みたが捕球できず。それでも二塁走者が三進をためらっていたため三塁封殺による“レフトゴロ”で2死までこぎ着けると、最後はキャロルを一ゴロに封じ、無失点で切り抜けた。

4回は2死二、三塁も8番・タワを2球で追い込み、カーブで空振りを奪って3球三振と本塁だけは踏ませなかった。

6回に先頭・キャロルをスプリットで空振り三振に仕留め、シーズン200奪三振を達成。この回2死からデルカスティーヨに右前打を許したが後続を冷静に断ち、6つの0を並べた。

日本投手のシーズン200奪三振は野茂英雄、松坂大輔、ダルビッシュ有、大谷翔平、千賀滉大、菊池雄星に続き、7人目となった。

今季、援護に恵まれる機会が少なかった右腕だが、打線も2回にフリーマンが先制の22号ソロを放つと、パヘスも2者連続アーチとなる27号ソロで続いた。さらに、2死満塁からベッツも左前に2点打を放ち、一気に4点の援護を受けた。3回には大谷にも54号2ランが飛び出すなど4点を加え、援護は8点まで増えた。

山本は救援陣が打ち込まれて白星こそつかめていないが、9月は3試合で防御率0・86とシーズン最終盤、プレーオフに向けて状態の良さをキープしている。