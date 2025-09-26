脇役のときのほうがヒロインのようだと絶大に支持されてしまう。朝ドラにおけるこの現象はいったいなぜなのか。朝ドラこと連続テレビ小説『あんぱん』（NHK）で3365人のオーディションを勝ち抜いて主人公のぶ役を獲得した今田美桜も、2021年、朝ドラに脇役で初出演したとき、いつかはヒロインと待ち望まれたひとりだった。

【画像】北村匠海の自己肯定感を高め、目黒蓮とは「指輪をはめるポーズ」を…朝ドラヒロイン・今田美桜の“愛されヒロイン”すぎる写真を一気に見る



今田美桜 ©時事通信社

『おかえりモネ』脇役で視聴者の支持を集めた理由

朝ドラヒロインになるプロセスにはヒロインの妹役や親友や同僚役を1回はさむパターンがある。今田は2021年『おかえりモネ』で神野マリアンナ莉子という気象予報士の役で朝ドラに初出演した。そのときの今田はまるで民放でよくやっている現代を舞台にしたお仕事ドラマのヒロインのようにキラキラと透明な光を放っていた。

神野は、主人公の永浦百音（清原果耶）が地元の宮城から上京し就職した東京の気象予報会社の同僚で、都会の象徴のように洗練された佇まいで常にニコニコ微笑みを絶やさない華やかな存在だった。

元来、この手の同僚キャラは、主人公に対抗したり、ときに意地悪をしたりするような属性を担わされるもの。だが神野はそうではなかった。『モネ』放送時は時代の変化が起こっていたからだ。現実世界で急速にハラスメントに配慮がされるようになってきたことに伴い、フィクションでは「善人」や「悪人」など一面的なキャラクターづけを考え直すムーブが起こりつつあり、物語の展開のため主人公に厳しく当たるキャラを作ることが避けられるようになっていた。そのため神野は百音に対して極めて友好的だった。

ただそれだけでは今田の人気は出なかっただろう。彼女が演じる神野は現場では波風を立てないように朗らかに振る舞っているが、百音にはけろっと本音を語る。例えば「私は自分が他人に認められたいとか、有名になりたいとか、そういう欲求の方がシンプルだし、嘘がないって気がするだけ」とか「人の役に立ちたいとかって、結局自分のためなんじゃん？」など正直な言葉が視聴者から支持された。

神野は報道キャスターを目指していて、そのために足場を固めている。でも決して姑息なことは行わない。あくまで実力勝負。職場では爪を隠しながら着々と目標に向かう。極めて堅実なキャラは好感度が高かった。

主人公・百音が「（震災のとき）私何もできなかった」とずっと悩んでいる分、ものごとをサバサバと切り分けてからりと生きている神野のほうが視聴者的には見ていて楽なのだ。そのうえ、ビジュがよく、明るくさわやか、透明感抜群。毎朝、こういう人を見ていたいと思うようなキャラクターに仕上がっていたから、気象予報士を主人公にした朝ドラなら、神野のようなヒロイン像でも良かったのではないかと無責任に視聴者は思ったりもした。

断っておくと、清原果耶だって十分すばらしい演技をしていたのだ。先述した一面的でないキャラの時代の到来によって、主人公が単に明るく爽やかでは終わらず、多層性を求められるようになったため、主人公を演じることのハードルが格段に上がったのだと推察する。

今田美桜に任された「難しい」朝ドラヒロイン

当然だが、脇役よりも主役は背負うものが多い。テーマを背負うのだから当然である。それだけ俳優として成長したから主役の座が回ってきたということなのだ。今田も朝ドラヒロインになるまで、様々な場数を踏んできた。

1997年生まれの今田は16歳の時に地元・福岡でスカウトされ、2016年に上京してメジャーデビュー。ドラマ『僕たちがやりました』『民衆の敵〜世の中、おかしくないですか!?〜』『花のち晴れ〜花男 Next Season〜』、映画『デメキン』などで注目され、『3年A組-今から皆さんは、人質です-』『ドクターX〜外科医・大門未知子〜』シリーズ、『半沢直樹』にも出演。21年には朝ドラ初出演と映画『東京リベンジャーズ』のヒロイン役で注目度が増していく。

22年、ドラマ『悪女（わる）〜働くのがカッコ悪いなんて誰が言った?〜』でテレビドラマ初主演し、以後『ラストマン-全盲の捜査官-』『トリリオンゲーム』『いちばんすきな花』『花咲舞が黙ってない』第3シリーズ、映画『わたしの幸せな結婚』と次々に出演したうえでの朝ドラ主演。オーディションながらオファーでもおかしくない人気と実力を兼ね備えたヒロイン俳優として注目された。

とりわけ、生方美久が脚本を書いた『いちばんすきな花』で演じた美容師・深雪夜々。外見によって男性からは好かれやすく、女性からは嫉妬されやすいという悩みを抱える夜々のナイーブな演技で俳優として評価が上がった。だからこそなのか『あんぱん』ののぶは極めて難しい役を課せられたような印象を受ける。

『あんぱん』は大人気キャラクター・アンパンマンを生み出したやなせたかしの妻・暢をモデルにした主人公のぶが夫・嵩（北村匠海）とふたり「逆転しない正義」とはなにかを探し求め「アンパンマン」にたどりつく物語。

のぶは当初、「はちきん」（高知の言葉で負けん気の強い快活な女性）で走るのが好きなキャラという打ち出し方で、明るく元気でまっすぐな朝ドラ伝統的主人公かと思わせて、そうではなかった。

負けん気が強すぎて、なにかにつけ嵩を「たっすいがー」（高知の言葉で「頼りない」）と大きな声で叱る。大きな声で煽るようなキャラが苦手という視聴者は少なからず存在し、のぶが朝ドラヒロインとして愛されるだろうかと心配する人もいた。ライバルキャラが主人公に意地悪しない時代、主人公だって清廉潔白なだけでなく、欠点だって暗い影だって持っている。それが昨今の朝ドラの主人公である。

のぶの場合はさらに高いハードルが用意されていた。戦時中、教師として軍国主義を子どもたちに教育するのだ。現代的な価値観で戦争に反対する役割を担うほうが視聴者の共感を得られるが、のぶは日本が勝つことを信じて行動し、日本が戦争に負けたときに激しい絶望を味わう。子どもたちに間違いを教えてしまったことを猛烈に反省し、「生きちょってえいがやろうか」とまで思い詰めた彼女を救うのが嵩だ。嵩が作品をとおして「逆転しない正義」を見つけようとするのは愛するのぶを救いたい一心からだと解釈できる。

のぶも嵩の「逆転しない正義」を一緒に見つけることで、これまでの贖罪をすることにして、結婚後は彼の仕事を陰ながら支え、名前の呼び方も「嵩」から「嵩さん」に変え、みるみるおしとやかになっていった。

あるときのぶはふと立ち止まってつぶやく。「みんな、お父ちゃんに言われたとおり、自分の夢を追いかけて、ちゃんとつかんだ。うちは何しよったがやろう」（第103回）

「結婚すると控えめになる女性」の心の叫び

「はちきんおのぶ」の変化の意図を、脚本家の中園ミホはこう語っている。

〈「みんな、なりたいものを夢見ていたけれど、結局、結婚して、夫や子どもを支える人になってしまいます。同窓会に出ると、皆さん、そんなことを口々に言うんですよ。真面目に一生懸命生きてきた人ばっかりなのに。そんな女性たちの心の叫びをちゃんと描きたいと思ってのぶにそのセリフを言わせました」 （出典：ダイヤモンド・オンライン『「こんなはずじゃなかった」女性たちへ――中園ミホが『あんぱん』に込めた思い』2025年8月22日）〉

言われてみれば、学生時代も就職先でも才気煥発だったのが、結婚すると（とくにさらに才能のある伴侶を得ると）控えめになる女性はいる。もっと目立った活躍ができそうな優秀な女性がなぜかほんの一歩夫より引いて見えることがあり、『あんぱん』ののぶはまさにそういうキャラに設定されていた。

夫を支える妻が主役の朝ドラはこれまでもいくつもあった。『ゲゲゲの女房』『ごちそうさん』『まんぷく』などの主人公は男性と肩を並べて社会進出することを選択せず、家庭を守って夫を支え、子どもを育てることに情熱を注ぐ。

のぶの場合、教師→新聞記者→代議士秘書と職能を活かして男性と肩を並べて活躍する可能性のある仕事を選びながら、その仕事をことごとくフェードアウトしていく。これはのぶのモデルの暢に倣ったものだ。ただ、教師だけがドラマのオリジナル設定になっている。暢は結婚後、嵩のモデルであるやなせたかしを支えながら、お茶の先生をやったり、山登りを趣味にしたりしていたそうで、公の場にはほとんど顔を出さなかったという。



やなせたかしの妻・暢の記録はほぼ残っていなかった。その分、自由に描けそうなものだが、ドラマ的には教師や新聞記者や代議士秘書として活躍した主人公のお仕事ドラマのような創作は選択されなかった。それなりに才媛で、記録に残った写真ではおしゃれな美しい人がモデルである。でも決して目立たず奥に引っ込む主人公を描くというなかなか難しいところにチャレンジした朝ドラが『あんぱん』だった。

家事が得意というような属性もつけず、やなせと暢に子どもがいなかったこともあり子育てに奮闘することなく、ただただそこにいるだけで嵩を励ます存在となった。当初、一般人気のなかった『アンパンマン』を誰よりも愛し、子どもたちに読み聞かせを行った、「はちきん」のまっすぐ熱い性分が『アンパンマン』の理念の伝導に生かされるようになるのだ。

どうしたってやなせたかしのエピソードが豊富過ぎるため、嵩を主人公にした物語を見たいと思ってしまう視聴者も少なくないなかで今田美桜は健闘したと思う。ともすれば、ほかの強烈な登場人物たちに埋もれてしまうおそれもある役だ。のぶも危うく埋もれかかりそうなときもあったが、彼女はつねに輝きを失わず、光を放ち続けていた。泣いても怒っても迷っても決して曇らず輝きを放ち続ける太陽のような顔（かんばせ）をキープし続けた。

そこにいるだけで輝く存在感

『アンパンマン』のドキンちゃんのモデルが暢だったと言われている。ドキンちゃんは『それいけ！アンパンマン』のサイトに「じぶんのことを せかいで いちばん かわいいと おもっている。わがままで いつも ばいきんまんを こまらせているが、やさしい ところも ある」と書いてある。

わがまま＝これと思うと突っ走るという意味だとして、今田はのぶが世界で一番かわいいことを口には出さずとも、存在そのもので表していたのかもしれない。それでも決していやな感じがしない。ネガティブ要素はその輝きで打ち消してしまう。それが今田美桜なのだ。

嵩を演じた北村匠海はインタビューで、今田美桜によって「僕がやったことは間違いではなかったかもしれない」と自己肯定感を高められたと語っている。彼は、『あんぱん』に参加するにあたり、楽屋で過ごさず、スタジオの前の前室というスペースで常にスタッフ・キャストとコミュニケーションをとろうと心がけた。

〈「そうしたら、自然と今田さんもいるようになって、気づけば河合優実さんや原菜乃華さん、高橋文哉君、大森元貴さんまで参加してくれて。基本的には僕ら同世代のキャストはみんな前室にいるようになったんです。河合さんが今田さんは守り神のように前室にずっといたと言っていましたが、今田さんはもしかして僕と足並みを合わせてくれたのかなと思って。のぶと嵩が最初は心の距離があったものが徐々に近づいていって同じ家で生活していくような物語とまさにリンクしている気がして」 （出典：ダイヤモンド・オンライン『「何のために生まれて」――嵩役・北村匠海が“アンパンマンの問い”に見つけた、自分だけの答え』2025年9月12日）〉

「守り神のように前室にずっといた」と聞いてそっと誰かの傍らでニコニコしている今田を想像するのは難しくない。例えば、直近だと今田がアンバサダーとして出演した『東京2025世界陸上』。ここで彼女は織田裕二と応援サポーターKの間に立ってふたりが話すたびに左右に顔を振りながらうんうんと神妙にうなずいていた。誰かがなにか無茶振りすると「アハハ！」と明るく笑う表情に空気が和む。

『情報7daysニュースキャスター』に出演した際は三谷幸喜と安住紳一郎の無茶振りを「アハハ」とかわしていたことがネットニュースになったが、『あんぱん』の取材会でも男性記者が「たっすいがー」と自分に言われているようだったと感想を述べると「アハハ」と笑って受け止めていた。この「アハハ」が決して相手を軽んじず、さも楽しそうで、発言した側が楽になるようなほどよい塩梅なのだ。このリアクションは今田美桜の強みである。決して悪い意味でなく、最高のリアクション笑顔を心得ていると思う。

おそらく『あんぱん』ののぶもそうだ。自分の優秀さを生かそうとがむしゃらにならなくても、間違えたことをしてしまっても、家事が得意でなくても、そこにいるだけでいい。そういう人物が皆に愛される主人公になり得ることを示してくれた今田美桜、『あんぱん』を経て彼女はまだまだ高く飛べる。

（木俣 冬）