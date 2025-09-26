＜大相撲九月場所＞◇十二日目◇25日◇東京・両国国技館

【映像】“残念”な光景「実際の様子」

新三役期待の新鋭、小結・安青錦（安治川）が二場所連続で横綱・豊昇龍（立浪）を撃破。鮮やかな切り返しに館内は騒然となったが、その直後にあわや…という“残念”な場面が発生。一部ファンの行為に対して「危ないだろ」「本当にやめて欲しい」「節度は守って」など困惑の声が広がった。

21歳の若き才能が二場所連続の快挙で両国国技館を沸かせた。令和五年（2023年）十一月場所で序ノ口デビューして以来、驚異の勝率で番付を駆け上がってきた安青錦。十一日目までを終えて生涯戦歴は101勝27敗で、勝率は約8割。今年三月場所で入幕して以降は三場所連続で11勝4敗、合計33勝の好成績を収めており、毎場所三賞を受賞している活躍ぶりだ。

新三役で臨む今場所も十日目に勝ち越しを決める好調ぶり。十二日目は先場所史上最速で初金星を獲得した際の相手、豊昇龍と対決した。立ち合い低い姿勢で当たると、張ってくる豊昇龍を突き放して土俵際まで追い詰め、すかさず左下手を取る速攻相撲。目まぐるしい攻めに今場所無敗で絶好調の豊昇龍も対応できず、最後は鮮やかな切り返しで安青錦が横綱を裏返した。衝撃的な番狂わせに館内大興奮、座布団が飛び交う事態に発展した。切り返しで勝った安青錦は9勝目。敗れた豊昇龍は今場所初黒星となる1敗目を喫した。

無敗の横綱を引きずり下ろす値千金の白星に館内のボルテージは高まる。と同時にさまざまな角度から座布団が舞ったが、そのうち、向正面からすごい勢いで飛んできた座布団が土俵を降りる豊昇龍のすぐ背後の着弾。横綱への直撃は免れたが、一歩間違えば…という危険な場面だった。そのことに気づいた呼出が慌てて土俵に上がり、拾い上げた。

なお座布団が舞う光景は昔から大相撲中継のワンシーンとしてあるが、現在では「相撲競技観戦契約約款」第3章「観戦」の第8条「禁止行為」に「土俵上への乱入、土俵、座席、通路、階段等の相撲場への物品の投げ入れ、柵、手すり等へのよじ登りやまたがり行為、座席範囲以上に身を乗り出す行為、その他自己または他人の生命、身体、財産に危険を及ぼす虞のある行為」と記されており、禁止行為に該当する。何事も節度が求められている。（ABEMA／大相撲チャンネル）