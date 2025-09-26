タレントのうつみ宮土理さん（82）が25日、主演するコメディ『I LOVE 豆子』の記者発表に共演の東てる美さん（69）、正木慎也さん（56）たちと登場。うつみさんが、芸能界で活躍するきっかけとなったテレビ番組『ロンパールーム』への出演に至る経緯を明かしました。

■うつみさんの強み「子供は5歳まで。あと75歳以上」

元々は、新聞社で記者として働いていたうつみさん。テレビ番組『ロンパールーム』に先生として出演することとなった経緯について「子供番組の先生が決まるから記事を書きなさい。それで、『ロンパールーム』の先生の取材に行って」と、記者として取材に行ったことがきっかけになったと明かしました。

続けて、うつみさんは「きれいなお姉さんたちが最終試験に3人残っていたんですけど。そこに私が入っていったんですけど、私の強みは子供が好きなの。今でも犬と子供はみんな私のところに来ます。大体私にとって、絶対に私になつく子供たちは5歳まで。あと75歳以上のおじいちゃん。すごく私になつきますよ」と、自身の強みを語りました。

■新聞記者だったうつみさんがテレビ番組出演に至った経緯

そして、記者だったうつみさんが番組に出演することになった理由について聞かれると「あまりにも最終審査に残っているお姉さんたちが美しすぎて、子供がなつかなかったんです。だから私みたいに“いい子だねー、おいでおいで”ってハグして、頬をスリスリしてたら、子供たちが私になついちゃって」と、子供からなつかれたことが一つの要因だったと説明。

さらに「スポンサーのおもちゃ会社の会長さん。（私は）年寄りに強いんです。“僕もあの子がいい”って。それでスポンサーの会長さんと子供たちが、“僕たちあの先生がいい”って。泣く子もいたんですよ、私が選ばれなかったらどうしようって。だから5歳以下の子、あとは年齢的に75歳以上はもう。会長さんも“僕もあの子がいい”って。バッチリ」と、自身の強みによって、うつみさんの活躍のきっかけとなった番組出演が決まったと明かしました。

うつみさんたちが登場したのは、キンケロ・シアター15周年記念 愛川欽也没後10年 豆子シリーズ第４弾 コメディ『I LOVE 豆子』の記者発表です。