本田響矢、『旅サラダ』で長崎巡る “マニアック”なペンギン愛明かす
俳優の本田響矢が、 27日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『朝だ！生です旅サラダ』（毎週土曜 前8：00〜9：30）に出演。ゲストの旅で、長崎の街を旅する。
【番組カット】大好きなペンギンにくぎ付け！カメラを構えた本田響矢
「長崎は一度ハウステンボスに日帰りで行ったきり。いつか、もっとしっかり街のグルメや絶景を満喫したい」と語っていた本田は、 お気に入りのカメラを片手に、美しい風景や記憶を収めていく。
長崎市内を走る路面電車「みなと」に乗り込み、繁華街の思案橋へ。ラーメンが大好きな本田が下調べしてきたのは、長崎に4店舗を構える人気のラーメン店。名物の「レモンとんこつらーめん」と「レモンとんこつつけ麺」を一人で完食するだけでなく、その新感覚な味わいに、「替え玉したい！もはや（スープを）持って帰りたい」と訴える。
本田のもう一つの好物は、ハヤシライス。明治時代に外国人避暑地として栄えた雲仙温泉では、ご当地グルメの雲仙ハヤシを堪能する。12時間かけてじっくり煮込まれた雲仙牛のすね肉に、「おいし過ぎるぞ…幸せだ…」と最高の笑顔を見せる。
そして、本田が愛してやまないのが、ペンギン。水族館に行くと半分の時間はペンギンを見ている。訪れた長崎ペンギン水族館は、世界に18種類いるとされるペンギンのうち、9種類を飼育しており、ペンギンの飼育種数では世界一だそう。大好きなペンギンたちを前にカメラを構えるやいなや「お尻がたまにちょっと動くのがたまらない」「お腹がぷりんっとして手足が短い感じもたまらない」とマニアック気味な愛を明かす。
島原半島では野生のイルカと遭遇。200頭ものイルカが生息する早崎海峡でのイルカウォッチングでは、赤ちゃんイルカの姿も見ることができ、思わず「かわいいっ！感動だ…」と声を漏らす。
