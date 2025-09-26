新加入のリバプールDFが悪夢の重傷。日本代表主将がCB起用か「輝くタイミングになるかもしれない」
守備の国から世界最高峰の舞台に挑戦した18歳の若者は、悪夢のようなアクシデントに見舞われた。
この夏、パルマからリバプールに移籍したジョバンニ・レオーニは、９月23日に行われたリーグカップ３回戦のサウサンプトン戦でひざを負傷した。好パフォーマンスを見せていたが、終盤に途中交代を余儀なくされている。
当初から重傷が心配されたが、24日に英国メディアは前十字じん帯の負傷と報道。長期離脱は不可避とみられている。レオーニはSNSで励ましのメッセージに感謝の言葉を綴った。
レオーニ離脱で注目されるのが、リバプール守備陣の選手層だ。フィルジル・ファン・ダイク、イブラヒマ・コナテに、ジョー・ゴメスが控えているが、レオーニ不在でCBの４番手は誰になるのか。
専門サイト『Liverpool Echo』は24日、アルネ・スロット監督の以前の発言を振り返った。夏のマーケットでCB補強が騒がれていたとき、指揮官は代わりを務められる選手がいると話している。
その際、スロットは「ライアン・フラーフェンベルフとワタ（遠藤航）がそこでプレーできる」と述べた。
「だから、突然そのポジションの選択肢がなくなるというわけじゃない」
実際、遠藤は以前から時折最終ラインで起用されている。『Rousing The Kop』も同日、「CBが３人だけになったことで、エンドウが輝き、プレミアリーグにおける競争的な選手になるために必要なものを持っていると証明するためのタイミングとなるかもしれない」と報じた。
出場機会は限られているものの、昨季途中からプロ意識の高さと万能性で遠藤がスロットから賛辞を寄せられてきたのは周知のとおりだ。レオーニの離脱により、指揮官が日本代表キャプテンをCBとして起用する機会が増えるのか注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
