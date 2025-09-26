北海道の国道で合わせて10台の車が衝突し、運転手が車を残したまま逃走しました。その後、現場近くでは別の事件も相次ぎ、建造物侵入の疑いで33歳の男が逮捕されました。警察は、ひき逃げ事件との関連を捜査しています。

■衝突された男性「動転してただ逃げるだけの感じ」

防犯カメラの映像に映っているのは、車の間をすり抜けるように走行する1台の車。ほかの車と比べるとかなりのスピードが出ているようにも見えます。

この直後、あわせて10台が衝突するひき逃げ事件が発生しました。

衝突された男性

「とつぜん衝撃。すごいスピードだった。すり抜けて走って行った感じ。次から次へとぶつかって最後にあそこで止まった」

25日午前9時20分、「2〜3回車体を当てられた」との通報がありました。

現場は北海道恵庭市の直線が続く見通しのいい国道です。3車線の道路は、複数の事故車両でふさがっていました。

現場には自衛隊車両や、エアバッグが飛び出し、前方のライトの部分が大きく破損した車も残されていました。茶色の車が次々と車に衝突したとみられています。その後、運転手は車を残したまま現場から逃走。

衝突された男性はその様子を目撃していました。

衝突された男性

「何事かと思ったら、茶色の車から人が降りて走って行った。自衛隊の方が大声を上げて『逃げるな！』って言ったらしいけど、そのまま逃げて行った」

「すごい勢いで走って行った。慌てたっていうか、向こうも動転してただ逃げるだけの感じ」

現場には、残された車を入念に調べる捜査員の姿もありました。この事故で50代の女性など2人がケガをして病院に搬送されましたが、いずれも命に別条はないということです。

■「すごい形相で…」乗用車奪われた人は

猛スピードで走行し車10台が衝突したひき逃げ事件。実は同じころ、すぐ近くでは別の事件も相次いでいました。

午前9時20分ごろにひき逃げ事件が発生し、運転手は逃走。その直後には近くの路上で、白い乗用車が奪われる強盗事件が発生していたのです。奪われた白い乗用車の持ち主が、被害の一部始終を語りました。

車を奪われた男性

「すごい形相でしたね。恐ろしいですね。ここ（額）から血流してうわーって来て、『なんだこのやろう！』みたいな感じで、（車の）戸を開けられて抵抗しますよね。最終的には引きずり出されて、道路に。2人ともつかみ合いになって、この辺殴られてウーと思ったときに、僕の車をそのまま乗って逃げて行った」

車を奪われた男性によりますと、運転中に頭から血を流した男と出くわしたといいます。その男は車のドアを開け、男性を道路に引きずり出すと、頭を殴るなど、暴行。車を奪うと、そのまま逃走したといいます。

男性の体には、犯人と争った際にできたといういくつもの傷が残っていました。

車を奪われた男性

「指が両方とも剥離骨折しているらしい。この辺もずいぶん殴られたので、ボコボコしている」

――怒りは？

車を奪われた男性

「怒り…ないと言ったらウソになる。車返してという感じ」

この強盗事件のあと、午前9時25分ごろに現場からおよそ200メートル離れた中学校では、グラウンドのネットに盗まれた白い乗用車が衝突。ここでも運転手は逃走したといいます。

その後、警察は近くの工場敷地内にいたパート従業員の今北知宏容疑者（33）を逮捕しました。恵庭市の工場敷地内に侵入した疑いがもたれています。

今北容疑者は調べに対し、黙秘をしているということですが、警察はひき逃げ事件と強盗事件にも関与しているとみて捜査しています。

（9月25日放送『news zero』より）