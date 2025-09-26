74歳・現役パート教員「働けるのであれば毎日働く」老後の生きがいと年金カットへの不満
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、東京都在住74歳男性のケースを紹介します。
同居家族構成：本人、妻（72歳）
住居形態：賃貸
居住地：東京都
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：900万円
現在の預貯金：1200万円、リスク資産：500万円
これまでの年金加入期間：国民年金120カ月、厚生年金420カ月
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：年金9万円
その理由として「現在仕事をしているが、年金と給与を合わせると月51万円を超えるので、（在職老齢年金による調整で）年金（の一部）がカットされている。保険料を支払って来たのに、権力によってカットされるのはおかしい」と不満を述べています。
ひと月の支出は「約20万円」。年金だけで「毎月賄えている」と回答されています。
年金生活においても「働けるのであれば、毎日働く。それが生きがい」と投稿者。
お金のためだけでなく、働くことそのものにも意義を感じているようです。
生活に支障のない範囲で、収入と支出のバランスを保つよう努めている様子です。
最後に、そうした生活の中で「年金をカットするな」と、改めて強く訴えておられました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
