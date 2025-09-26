◇バレーボール男子 世界選手権(9月12日〜28日、フィリピン)

世界選手権は、すでにポーランド（FIVBランク1位）とイタリア（同2位）がベスト4進出。25日に準々決勝の2試合が行われ、ベスト4が決定しました。

共に予選ラウンドは2位通過で、決勝ラウンド16を突破したチェコ（同18位）とイラン（同16位）の対戦。イランに第1セットを奪われたチェコでしたが、第2セットからは3セット連続で奪取し、3−1（22−25、27−25、25−20、25−21）で逆転勝利。世界選手権55年ぶりとなるベスト4進出（当時チェコスロバキア）を決めました。チェコはオポジットのパトリック インドラ選手、アウトサイドヒッターのルカシュ ヴァシナ選手の2人が、20得点を挙げる活躍を見せています。

準々決勝最後の試合は、ここまで予選ラウンドから4試合全勝同士となったアメリカ（同4位）とブルガリア（同11位）の一戦。

試合は大接戦、アメリカが2セット連続で奪うも、第3セットからブルガリアが連取。ブルガリアは最終第5セットも奪い、3−2（21−25、19−25、25−17、25−22、15−13）での大逆転勝利。ブルガリアは今大会、予選ラウンドではドイツ、スロベニアのランク上位のチームを撃破。そして準々決勝でもアメリカに勝利。今大会の台風の目となっています。

ベスト4はヨーロッパ勢が独占。準決勝は27日に開催。チェコ−ブルガリア、ポーランド−イタリアが決勝をかけて戦います。

▽決勝ラウンド日程＆結果

【ラウンド16】

トルコ 3−1 オランダ

ポーランド 3−1 カナダ

イタリア 3−0 アルゼンチン

ベルギー 3−0 フィンランド

ブルガリア 3−0 ポルトガル

アメリカ 3−1 スロベニア

チェコ 3−0 チュニジア

イラン 3−2 セルビア

【準々決勝】

＜24日＞

イタリア 3−0 ベルギー

ポーランド 3−0トルコ

＜25日＞

チェコ 3−1 イラン

ブルガリア 3−2 アメリカ

【準決勝】＜27日＞チェコ − ブルガリアポーランド − イタリア