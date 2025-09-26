東京シティ競馬（TCK）は、10月8日（水）に行われる「第27回ジャパンダートクラシック（Jpn1）」のゲストキャラクターに俳優の磯村勇斗を起用すると発表した。磯村とTCKの年間イメージキャラクターの池田エライザが共演する新CMは9月26日（金）より公式YouTubeで公開され、9月28日（日）から地上波テレビなどで放映される。

開場75周年を迎える今年度、TCKのコミュニケーションテーマは「DIRT IS TCK.」。年間を通じて「DIRT IS ●●.」のコピーでレースの魅力を伝えている。ダート三冠競走の最終戦となるジャパンダートクラシックは、羽田盃・東京ダービーに続く3歳馬の頂点を決める一戦。今年は史上初の三冠馬誕生が懸かっており、注目が集まっている。

CMでは磯村と池田がダートコースを歩きながら「心を掴み、感動を伝えるためのこだわり」について語り合う姿を描く。ナレーションは声優の大塚明夫さん、音楽は清塚信也さんによるTCKテーマ楽曲「運命-DIRT IS MELODY-」が使用された。

ジャパンダートクラシックゲストキャラクターの磯村勇斗 当日はプレゼンターを務める

磯村さんは「以前から競走馬の熱い走りに感動することが多く、いつか競馬に関わる仕事ができればと思っていたので本当に嬉しい」と出演の喜びを語った。CM撮影では刑事役を演じて全力疾走するシーンもあり、「競走馬になったような気持ちで走れた」と振り返った。また「今後、ジョッキー役や馬に関わる役を演じてみたい」とも語った。

ジャパンダートクラシック当日には、磯村さんがTCK場内でミニトークショーに登場。さらに第11競走後の表彰式ではプレゼンターを務める予定となっている。当日の模様はTOKYO MX「東京シティ競馬中継」などでも一部放映される。