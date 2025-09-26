【スプリンターズS】出走馬調教後の馬体重…香港ラッキースワイネスは542kg
9月28日（日）に行われる第59回スプリンターズステークス（G1）の出走馬の調教後における馬体重が発表された。
ウインカーネリアン
馬体重：519
前走馬体重：512
9月24日に美浦で計量
鹿戸雄一・美浦
カピリナ
馬体重：494
前走馬体重：474
9月24日に美浦で計量
田島俊明・美浦
カンチェンジュンガ
馬体重：508
前走馬体重：496
9月25日に栗東で計量
庄野靖志・栗東
サトノレーヴ
馬体重：530
前走馬体重：前走海外
9月24日に美浦で計量
堀宣行・美浦
ジューンブレア
馬体重：488
前走馬体重：490
9月25日に栗東で計量
武英智・栗東
ダノンマッキンリー
馬体重：478
前走馬体重：457
9月24日に栗東で計量
藤原英昭・栗東
トウシンマカオ
馬体重：486
前走馬体重：472
9月25日に美浦で計量
高柳瑞樹・美浦
ドロップオブライト
馬体重：450
前走馬体重：446
9月24日に栗東で計量
福永祐一・栗東
ナムラクレア
馬体重：496
前走馬体重：478
9月25日に栗東で計量
長谷川浩大・栗東
ピューロマジック
馬体重：474
前走馬体重：446
9月24日に栗東で計量
安田翔伍・栗東
ペアポルックス
馬体重：488
前走馬体重：476
9月24日に栗東で計量
梅田智之・栗東
【スプリンターズS】「日本の環境も気に入っている」ラッキースワイネス、レースへ向け手応えママコチャは504kg
ママコチャ
馬体重：504
前走馬体重：498
9月25日に栗東で計量
池江泰寿・栗東
ヤマニンアルリフラ
馬体重：498
前走馬体重：494
9月24日に栗東で計量
斉藤崇史・栗東
ヨシノイースター
馬体重：504
前走馬体重：494
9月25日に栗東で計量
中尾秀正・栗東
ラッキースワイネス
馬体重：542
前走馬体重：547
9月25日に中山で計量
K.マン・香港
ルガル
馬体重：532
前走馬体重：522
9月24日に栗東で計量
杉山晴紀・栗東