9月28日（日）に中山競馬場で行われるスプリンターズステークス（G1・芝1200m）に出走予定の香港馬ラッキースワイネス（せん7）が、25日（木）に同競馬場で調教を行った。

カーチュン・リョン騎手を背に8時34分から8時45分にかけて芝外回りコースで調教を実施。ダク右回り1/4周、キャンター右回り1周、常歩左回り1/4周をこなした。

「中山は素晴らしいコース」

カーリョン・マン調教師は「オーナーが海外のレースに出走させたい意向を持っていて、1,200メートルのエキスパートであるこの馬にはスプリンターズステークスが適していると思い、参戦を決めました。来日して、はじめは異なる環境に少し戸惑っていたようでしたが、2、3日経って日本の環境を気に入り、香港にいるときと変わらない様子です。順調に体調も戻っており、前走は2着でしたが、世界一のスプリンターであるカーインライジングが相手であり、今回は前回よりも良いコンディションで臨めるだろうと思っています。中山競馬場は素晴らしいコースだと感じています。良い成績で終えることが出来るよう、切に願っています」と語った。

リョン騎手も「今朝の調教では、とても落ち着いていてコースを楽しみながら走っていました。前走はシーズン初戦でカーインライジング相手に頑張ってくれましたが、どんどん調子も良くなってきており、今朝の状態はとても良かったのでスプリンターズステークスでも素晴らしい走りをしてくれると思います。昨日、今日と騎乗しましたが、中山競馬場をとても楽しんで気に入っている様子ですし、動きも良かったです。直線の坂は短くて急ですが、その方がラッキースワイネスにとっては合うかもしれません。レース当日が待ち遠しいです」と好感触を口にした。