【マリーンC】プロミストジーンなどJRA馬は４頭
千葉県競馬組合は、10月2日（木）に行われるマリーンカップ（Jpn3）の選定馬について下記の通り発表した。
●第29回マリーンカップ（Jpn3）
施行日：10月2日（木）
施行場：船橋競馬場
距離：1800m
出走資格：サラブレッド系 3歳牝馬 オープン
1着賞金：3000万円
●JRA所属馬
クリノメイ（牝3・栗東・須貝尚介）佐々木大輔
サヴォンリンナ（牝3・栗東・田中克典）坂井瑠星
プロミストジーン（牝3・美浦・上原佑紀）戸崎圭太
メモリアカフェ（牝3・美浦・柄崎将寿）C.ルメール
●地方所属馬
アズキチャン（牝3・浦和・野口寛仁）騎手未定
アメストリス（牝3・船橋・稲益貴弘）野畑凌
ウィルシャイン（牝3・船橋・佐藤裕太）本田正重
グレアネオンライト（牝3・船橋・張田京）騎手未定
コパノエミリア（牝3・愛知・宇都英樹）吉村智洋
ジオパークコハク（牝3・船橋・矢野義幸）騎手未定
ブルーパッション（牝3・船橋・矢野義幸）吉原寛人
プラウドフレール（牝3・船橋・川島正一）張田昂
ベルグラシアス（牝3・大井・市村誠）騎手未定
ホーリーグレイル（牝3・川崎・内田勝義）騎手未定