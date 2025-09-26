9月25日、園田競馬場で行われた11R・兵庫ジュベナイルカップ（2歳・ダ1400m）は、大山龍太郎騎乗の5番人気、エイシンイワハシル（牡2・兵庫・坂本和也）が勝利した。ハナ差の2着に1番人気のリーガルタイム（牡2・兵庫・柏原誠路）、3着にアングレ（牡2・兵庫・盛本信春）が入った。勝ちタイムは1:30.2（良）。

2番人気で吉村智洋騎乗、ゴッドフェンサー（牡2・兵庫・盛本信春）は、5着敗退。

レース後、ジョッキーコメント

1着 エイシンイワハシル

大山龍太郎騎手

「調教から手応えを感じていました。人気馬が前へ行くと思っていたので、マークする形で乗れればと。道中の手応えも良く、初距離でもしっかり伸びてくれました」

2着 リーガルタイム

鴨宮祥行騎手

「最後も伸びてるんだけど、３コーナーの不利が痛かった。力では負けてません。結果は残念ですが、僕のが一番強いと思ってます」

3着 アングレ

下原理騎手

「2コーナーを回った時はすごくいい感じでしたが、結果的に早く動かされる形になったので。そのぶん止まった感じですね」

4着 パズー

広瀬航騎手

「流れてたんで末脚を生かすことだけ考えて乗りました。上位とは差を感じた４着ですが、乗りやすいから千七にも対応できるのでは」

吉村「経験の差」

5着 ゴッドフェンサー

吉村智洋騎手

「ゲートは出てるんだけど経験の差かな。太かったかどうかもハッキリ分からない。次走の結果で分かるんじゃないですか」

6着 ミルトイブニング

大山真吾騎手

「砂を嫌がってたんで早めに外に出して仕掛けたが、隊列が広がってロスの大きな競馬になった。行き脚が良くなってポジションを取れるようになればもっと走ります」

7着 ポアゾンポレスター

小牧太騎手

「3コーナーで狭くなる不利。スムーズならもっと前にこれた。すごく乗り味がいいし、将来的にはかなり走ってくるのでは」

8着 マルカボヌール

永井孝典騎手

「ゲートが悪くて。それでも３コーナーまでいい感じでしたが、最後は手応えがなくなりました。これで千四に慣れたのでは」

9着 メヘラーンガル

山本屋太三騎手

「指示通りに前々で運べました。このメンバーで走れたのは収穫で、適鞍の次走は走ると思います」

10着 ヤクモドリーム

竹村達也騎手

「スムーズに出たし思い切ってハナへ。ただ、現状では体力不足。慣れてくれば千四で脚は使えそう」

エイシンイワハシル 4戦2勝

（牡2・兵庫・坂本和也）

父：アジアエクスプレス

母：エイシンヒマワリ

母父：UncleMo

馬主：平井克彦

生産者：多田善弘

【全着順】

1着 エイシンイワハシル

2着 リーガルタイム

3着 アングレ

4着 パズー

5着 ゴッドフェンサー

6着 ミルトイブニング

7着 ポアゾンポレスター

8着 マルカボヌール

9着 メヘラーンガル

10着 ヤクモドリーム