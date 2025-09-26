米国の論破王、チャーリー・カーク氏射殺事件で「陰謀論」が飛び交うが…「極左か極右か」より議論すべきこと

保守派の若手カリスマが白昼の大学キャンパスで凶弾に倒れた──9月10日にチャーリー・カーク氏射殺事件が起き、ネット上で飛び交ったのは、「極左の仕業」「オルタナ右派の犯行」といった憶測ばかり。容疑者が拘束されたあとも盛り上がる陰謀論より、議論すべきこととは？『マネーの代理人たち』の著者で、経済ジャーナリストの小出・フィッシャー・美奈氏がアメリカ社会の病理を分析する。

リベラル学生を「論破」―チャーリー・カーク氏が保守派Z世代を虜にした理由

何百人もの観衆に埋め尽くされた大学広場に突如鳴り響いた一発の銃声。その瞬間の生々しい映像は、フィルターをかける間もなく、ソーシャルメディアでまたたく間に拡散された。チャーリー・カーク氏が誰だか知らなくとも、白昼の銃撃事件の映像は世界を震撼させた。

享年31歳。カーク氏は「ひろゆき氏」みたいに討論で相手を「論破」するスタイルで知られる右派のインフルエンサーだった。悲劇の後、カーク氏のインスタグラムのフォロアー数は何百万人も増え、1300万人近くに急上昇している。

カーク氏は、トランプ支持層MAGA (米国第一主義者)の代弁者だった。2021年の米議会襲撃事件を「反乱ではない」と擁護、女性はキャリアなどより子供を産むべき、LGBTQは生まれながらの自分に嘘をついている、トランスジェンダーは精神障害で治療が必要だ、などと発言。人工中絶問題では「もし10歳の自分の娘がレイプされたとしても出産させるのか」と質問されてイエス、と答えて物議をかもした。

一方でユニークだったのは、演説よりディベート（討論）を好み、積極的にリベラルと舌戦を交える「対話するMAGA」というポジションを取っていた点にある。

ネットにはカーク氏が25人の学生「ウォーク」（右派がリベラルを中傷する言葉）に囲まれ、人工中絶やLGBTQについて論戦する動画が出回る。ディベートに未熟な学生が、カーク氏が得意な「逆質問」で切り返されて答えに窮したり、感情的になるほど、冷静で堂々としたカーク氏の方に軍配が上がるように見えてくる。

英国ケンブリッジ大でのディベートで、医学生から生命誕生とDNAをめぐる議論の矛盾を突かれて立往生した動画などもあるが、基本的に拡散されるのは、カーク氏がリベラルを「論破」するところを切り取ったショート動画が多い。

実際には「対話」というより、リベラル論者を言い負かして持論への同調者を増やすのが狙いだ。それでも、教育水準の高い「エリート」学生を次々と弁論でなぎ倒し、Z世代の保守層に「MAGAは知的でクール」いう新鮮なイメージを与えた点で、政治キャンペーンとして非常に効果的だったと言える。

なぜ大学キャンパスにいたのか

日本のネットの一部では、この日、カーク氏がなぜ、無防備にも群衆に囲まれる大学キャンパスなどにいたのか、といぶかる声も出た。でも理由は簡単で、大学こそがカーク氏の政治キャンペーンの主戦場だったからだ。

〈トランプはなぜハーバード大を激しく攻撃するのか？留学生追い出しという「暴挙」を招いた「二つのアメリカ」の衝突〉で既報の通り、米国の大学は総じてリベラルだ。東部のアイビー・リーグが「リベラルの巣窟」としてトランプ政権から敵視されているのはむろん、南部や中西部のいわゆる「レッド・ステーツ（赤い州）」ですら、大学都市では民主党に票が流れる。

そこにカーク氏は「ターニングポイントUSA」という団体を作り、大学キャンパスをまわって若者票を掘り起こし、トランプ再選に貢献したから、MAGAの次世代リーダーとして多いに注目された。今後の政界への転身も噂されていた。

カーク氏は、銃保有についても、それを建国以来のアメリカ人のアイデンティティーの一部とするMAGAの立場を取り、「神から与えられた米国憲法修正第二条の権利を守るためには、銃による犠牲は必要コストだ」と二年前に発言していた。そして今回の惨劇は、皮肉にもカーク氏が銃の話をしていた最中に起きた。

学生質問者：「トランスジェンダーのアメリカ人による大量射殺事件 (mass shooting)が過去10年にどれくらいあったか知ってますか」

カーク氏：「多すぎるね （観衆の拍手）」

学生：「5件です。多すぎるっておっしゃるのは分かりますが、では過去10年間アメリカで大量射殺事件がどのくらいあったか知ってますか？」

カーク氏：「それは、ギャングの抗争を入れての件数かな？それとも？」

―銃声がその後を遮った。

犯人は「極左」か「極右」かー入り乱れる動機をめぐる憶測

今の世相を反映するのが、事件の後に飛び出した数々の「陰謀論」（関連記事：参政党「日本人ファースト」とトランプが苦しむ「エプスタイン文書」…いま陰謀論が人気の理由）だ。

まず、容疑者が逮捕される前から、トランプ大統領が事件を「過激な左派組織」による政治的犯行だと決めつけた。18日には「アンティーファ」と呼ばれる反ファシスト・左派アクティビスト集団を「主要なテロ組織」に指定する考えを示している。

だが、身柄を拘束されたタイラー・ロビンソン容疑者は、保守的なユタ州の田舎町に住むゲーマーの22歳。一家は敬虔なクリスチャン（モルモン教徒）で、祖母も両親もガチのトランプ支持者。地元で顔見知りの元刑事と、両親に付き添われて警察に自首した。想定された「過激左派」の人物像とは全く違ったのだ。

そんな中で次に浮上したのが、犯人が「極左」ではなくて、MAGAよりも右の「オルタナ右派」の過激集団からネット洗脳を受けたのではないか、という説だった。それは、ロビンソン容疑者がアディダス風のジャージの上下を着て「スラブスクウット」と呼ばれるヤンキー座りをするハロウィーンの写真がネットに出回ったせいだ。

トラックスーツを着てしゃがみこむのは「ゴブニック」と呼ばれるロシアの労働者階級の象徴で、「4Chan（4ちゃん、「ひろゆき氏」が所有する米国版2ちゃんねる）」に飛び交うミーム、「カエルのペペ」へのオマージュだ。最初はキモカワイイだけの無害な漫画だったこのカエルキャラは、原作者の意図に反して極右が多用するネットミームとして乗っ取られ、ユダヤ人団体の「名誉棄損同盟」からはヘイトシンボルに指定されている。

(なお「カエルのペペ」がヘイトの象徴に変貌した経緯や、原作者がキャラクターを奪回するために起こした法廷闘争を含めた戦いについては、「Feels Good Man」（2020年）という優れたドキュメンタリ―がある)

そして、グロテスクなヒキガエルに変貌したミームの一つから名前を取った「Groyper (グロイパー)」と呼ばれる集団の中心にいるのが、ニック・フエンテスという27歳の極右インフルエンサーだ。

ホロコーストの犠牲者の数を論じるのに、オーブンでクッキーを焼く計算を持ち出して「数が合わない」とその存在を否定したり、女性については「君の体。僕の選択。永遠に」とXでつぶやいたり、「本当のアメリカは白人のクリスチャンの国」「人種は隔離した方がいい。融合政策の結果、犯罪が増えた」など、ジョークだと笑いながら、言いたい放題ヘイトを煽る白人至上主義者のネオ・ナチ論客だ。

そして、フエンテス氏らオルタナ極右が敵視するのは、左翼よりも、（彼らから見ると穏健すぎる）メインストリームのMAGA達なのだ。特に最近のフエンテス氏は、イスラエルによるガザ侵攻をめぐって、イスラエルを支持するトランプ政権やそれに追随するチャーリー・カーク氏を、キリスト教徒の名を騙る偽善者だとして激しく糾弾していた。

日本人からすると分かりにくい点だが、MAGAを構成するキリスト教福音派（プロテスタント）（関連記事：「トランプの影」いまだ色濃く…人工妊娠中絶論争で揺れるアメリカ中間選挙を読み解く「宗教的保守主義」）には、親イスラエル派が多い。「終末にユダヤ人が祖国に帰還することで最後の審判が起こる」という聖書の解釈があるためだ。ユダヤ人を非キリスト教徒として差別しても、イスラエルは旧約・新約聖書に共通する神聖な場所と考えるわけだ。

一方、フエンテス氏は同じ保守派キリスト教でも、カトリック（父親がメキシコ系、母親がイタリア・アイルランド系）という違いもあって、イスラエルを含めた反ユダヤ（キリスト教でないものの排斥）姿勢をむき出しにしている。

だが、ロビンソン容疑者が「グロイパー」に影響されていたという説も、やがて説得力を失った。トランスジェンダーの「彼女」と同居していたことが確認され、どうも極右思想の持主ではなさそう、ということになったのだ。

銃規制議論より陰謀論が盛り上がる「その後」

実はチャーリー・カーク氏は、射殺される数日前に参政党から招かれて来日していた。参政党幹部は、最近カーク氏がトランプ政権のイスラエル政策と距離を取り始め、イスラエルロビーの資金提供を断ったことで「殺されるかも」と冗談を言っていたという情報があると語り、背後にいるのはイスラエルじゃないか、という説がある、確認はされてませんがねーーと、もう一つの「未確認の」陰謀論をネットで拡散した。

この他、ソーシャルメディアでは、カーク氏暗殺時の映像に数々の不審な点がある、との分析も盛んだ。

でも今のところ、ロビンソン容疑者の単独行動ではない、という状況証拠は何も挙がっていない。容疑者が黙秘を続けているらしく、動機は不明だ。保守的で閉鎖的な環境の中で一人の若者が募らせた鬱憤や怒りが、銃に手が届いたがために惨事に結びついた可能性は十分に考えられる。容疑者が父親から譲り受けた銃を保有していなければ、この事件は起きてはいなかっただろう。

あの日、銃声によって遮られたディベートを続ければ、米国での大量射殺事件は2020年以降、600件を上回り、2010年代に比べても倍近くに増えている（NGOのGVA調べ）。お隣のカナダの年間5件以下という数字と比べて、いかに米国が異常かが分かる。銃による死亡件数は米国の人口10万人あたり約14人に対して、カナダは2人、オーストラリアは1人、日本は0.1人（CDC2023年データ）。

右派も左派もネットで極論に走る今日のご時世、世の中の現象を顔のよく見えない誰かの仕業だとする陰謀論が幅を利かせているが、本来なら事件を受けて、銃規制をめぐる議論の方がもっと議論されるべきじゃないかと思えて仕方がない。

【銃撃された米保守活動家とも対談】参政党・神谷宗幣代表の周辺に見え隠れする「幸福の科学」人脈