timeleszの地上波初バラエティ番組「タイムレスマン」（フジテレビほか／毎週火曜24時15分〜24時45分）が絶好調だ。

今年4月に放送が開始されるや、深夜帯にもかかわらず大きな反響を獲得。5月18日放送回では、深夜バラエティ番組としては異例とも言える、見逃し配信が1週間で159万再生を記録した（※配信数はTVer DATA MARKETINGにて算出。TVer・FODの合計値）。その勢いのまま、9月27日には、ゴールデンタイム枠の「土曜プレミアム」（土曜21時00分〜23時10分）で初のスペシャル番組を届けるという。

番組開始からわずか5カ月。躍進の裏側を、同番組の企画・プロデュースを務める蜜谷浩弥氏と、演出を担当する当麻晋三氏に伺った。【我妻弘崇／フリーライター】

「タイプロ」放映中に始動

「タイムレスマン」は、「とにかく何事にも全力で、汗をかく！」を合言葉に、timeleszのメンバーである佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝のメンバー8人が全員一丸となりながらも、それぞれの個性を輝かせるバラエティ番組だ。

「『タイムレスマン』の企画は、Netflixで配信されているtimeleszの新メンバーオーディション番組『timelesz project −AUDITION−』（通称『タイプロ』）が行われている最中に動き出しました。その段階では、 新しいメンバーが誰になるのか分からないため、誰に番組の演出を任せるべきか、とても考慮しました」

そう話すのは、「タイムレスマン」の企画・プロデュースを担う蜜谷浩弥氏。

同氏は、「芸能人が本気で考えた！ドッキリGP」で企画・チーフプロデューサーを務めるなど、timeleszの菊池風磨の卓越した‟バラエティ力”を間近で見てきた人物でもある。「新メンバーオーディションを経て、timeleszはさらにすごいグループになる」と確信すると、局に彼らの新番組企画を打診。しばらくして、timeleszの冠番組制作が決定したという。

ただし、蜜谷氏が話すように、この時点では、新メンバーが何人になるのか、誰になるのか分からない。「タイプロ」の5次審査に残った候補生は12人、最終審査でさえ8人である。普通、バラエティ番組は主格となる出演者が決定したうえで企画が練られていく。しかし、timeleszがどう変化するのか分からないため、あらゆるケースを想定して、新番組の骨子を決めていく必要があったと蜜谷氏は語る。

「後輩を育てるという意味を含めて、timeleszのメンバーと年齢が近いディレクターに演出を任せることも考えました。ですが、メンバーの個性を引き出しながら、各メンバーのテンションや魅力を押し上げていかなければいけないと考えたとき、若手では荷が重いかもしれないと思いました」（蜜谷氏）

輪をかけて、timeleszの冠番組である。timeleszが主役ということに鑑みれば、彼らが前のめりになれる番組が望ましい。

「例えば『ドッキリGP』は、こちらが用意したものに演者が引っかかるという構図です。しかし、『タイムレスマン』はtimeleszの冠番組ですから、彼らが主役。そのため、万が一、彼らが望まない方向に向かっているときは、柔軟に『では、こういう方向ならどうです？』と対応できる、豊富なキャリアのあるディレクターがいいと思ったんですね」（蜜谷氏）

白羽の矢が立ったのが、20年を超えるキャリアを持つ当麻晋三チーフディレクターだった。蜜谷氏とは同期入社で、バラエティ番組を作りたくてフジテレビに入社した、生粋のバラエティ畑のテレビマンである。

「timeleszメンバーのトリセツ的な番組」

「『ドッキリGP』をご覧いただいている皆さんなら分かると思うのですが、『ドッキリGP』では、総合演出の中川（将史）と菊池君のやり取りも一つの見どころです（笑）。菊池君は負けず嫌いなので、必ず中川の一言に応酬してくる。当麻であればtimeleszのメンバーとそうした応酬ができると予感した」（蜜谷氏）

では、“矢が立った”当事者である当麻氏は、どう感じていたのか？ 本人が当時を振り返る。

「僕はこの話をもらってから初めて『タイプロ』を見て、その魅力に一気に引き込まれた。半面、反響や影響力がすさまじかったから、プレッシャーもとても感じました（苦笑）。しかも、僕はこれまでアイドルグループの冠番組を担当したことがない。上昇気流に乗っているグループの冠番組ですから、コケさせてしまったらどうしようって」（当麻氏）

2025年2月15日。timeleszの新メンバーとして、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝の5人が加わった。最終審査が行われた有明・東京ガーデンシアターの客席から進行を見ていた当麻氏は、「5人も加わるとは思わなかった」と目を丸くしたと明かす。この結果を受け、番組の方針をどうするか、再び蜜谷氏と当麻氏はブレインストーミングを行ったという。

「新番組は深夜帯での放送が決まっていましたが、会社としては、ゴールデンに上がれるような企画をやってほしいと。それは、どの番組でも言われることなんです。その方針に従うなら、ゴールデンでも数字が取れそうな企画にtimeleszを当てるのが、一般的な作り方です。ですが、あれだけの覚悟を持って新メンバーを入れて、新体制となったtimeleszですから……彼らが輝く企画にしたかった。企画ファーストでなく、timeleszファーストにするべきだろうと。番組の枠はすでに確保していたので、僕たちのわがままを通そうと」（蜜谷氏）

「『タイプロ』を見ていない人もいるわけじゃないですか。『タイムレスマン』からtimeleszを知る人もいる。そう考えたとき、まず8人がどういうキャラクターなのかが伝わる番組にしようという思いがありました。言うなれば、timelesz各メンバーのトリセツ的な番組ですね。『タイプロ』の魅力の一つに、彼らの人間性があったと思います。timeleszがカッコいいのに熱くて面白いということは分かっていたから、その魅力は番組でも通底させたかった」（当麻氏）

「“それでは違うんじゃないですか”と指摘しました」

そのうえで、 当麻氏が心がけたことがあったという。

「3回目の収録のときだったと思います。8人のメンバーに、アドバイスというか、こうした方がいいんじゃない？ とちょっと強めに伝えたことがありました。それまでの収録を見ていると、菊池さんが“オレ、ヤダよ〜”といったリアクションをすると、他のメンバーも追従して、“俺もヤダ”といったリアクションになることが多かった。そうなってしまうと、8人の集合体として面白くない。“それでは違うんじゃないですか”と指摘しました」（当麻氏）

「タイプロ」では、各メンバーの個性と魅力がこれでもかというほど、ほとばしっていた。みんなバラバラだけど、「新メンバーになる（新メンバーと仲間になる）」という同じ目的に向かって走っていた。その姿が、視聴者の心を掴んだ。

「ヤダっていう人もいれば、やってやろうじゃんっていう人もいる。それを眺めて出方をうかがっている人もいる。いろんなキャラが飛び出るから面白い（笑）。でも、何かが決まれば、そのときはみんなでそれに向かって必死になる。そういう番組を目指したかった」（当麻氏）

当麻氏が、生粋のバラエティ畑出身だと先述した。約20年のキャリアの中で、もっとも多くの時間をささげたバラエティ番組が、『めちゃ×2イケてるッ！』（以下、『めちゃイケ』）だった。12年間携わり、その間には岡村隆史の休養、新メンバー加入も経験した。Sexy Zone〜timeleszと重なるところがあるのは気のせいか。

「『めちゃイケ』って、それぞれの個性がとがりすぎているくらい突き抜けていた（笑）。岡村さんが“やろうや”って言う隣で、加藤（浩次）さんが“やらねぇよ”って突き放し、それを光浦（靖子）さんが知らん顔して、濱口（優）さんが大笑いしている。やっぱり、多様なキャラクターの存在こそバラエティの醍醐味だと思うんですよ」（当麻氏）

ドキュメンタリー性に突出したアイドル

記念すべき初の特番となる「土曜プレミアム」では、timeleszメンバーと番組のさらなる飛躍を願って、日本屈指のパワースポットとしても有名な「伊勢神宮」を目指す。だが、一筋縄ではいかない。伊勢までの道中、メンバーがリタイアしていく“脱落旅”だという。

「『タイムレスマン』には他番組同様、しっかりとした台本があるのですが、timeleszのメンバーには台本を渡さず、いつも企画概要を簡単に記したペラ一枚、二枚しか渡していません。彼らの魅力は、ドキュメント的なアプローチとも相性が良い。今回の『土曜プレミアム』でも、“伊勢神宮に行きます”とは伝えず、“西の方へ旅をしに行きます”としか言わなかったくらい（笑）。彼らのストレスにならないようにしながら、こちら側も仕掛けていきたいんですよね。日替わりでスターが変わるのが、『タイムレスマン』という番組ですから」（当麻氏）

「タイプロ」が、究極の人間ドキュメントであることを考えれば、新体制始動にいたるまでの背景を私たちは共有しているのだから、timeleszほどドキュメンタリー性に突出したアイドルはいないかもしれない。『タイムレスマン』でも、そのドキュメンタリー性を生かしているという。

「特番のために、今年の6月くらいから動き出しているんですね。当時は、まだ手探り段階。それにもかかわらず、『タイムレスマン』を盛り上げようと東奔西走するスタッフ陣にも頭が下がります。『ドッキリGP』にも言えることですが、スタッフも一緒になって番組を盛り上げようとする姿勢があるから、多くの視聴者の方に好評いただいているのだと思います」（蜜谷氏）

「タイムレスマン」を単なるアイドルの冠番組と思うなかれ。何が起こるか分からない――。バラエティ好きもしっかりと楽しめる番組なのだ。

