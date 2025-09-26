大阪・関西万博スイスパビリオン 「ハイジと共に、テクノロジーの頂へ」

大阪・関西万博で注目を集める大きな球体の造形は、特殊な素材で作られた膜で覆われています。重量は450kg以下に抑えられ、輸送や建設時の負荷を軽減することで二酸化炭素の排出量も最小限に。さらにリサイクル可能な素材を用いることで、パビリオン自体がサステナブルな取り組みの一例となっています。

ハイジと美しいスイスの自然や社会情勢が描かれた切り絵

パビリオンに入ると壁一面に広がるのは、美しい切り絵、こちらの切り絵には、豊かな自然とスイスの情勢やハイジの姿が描かれています。隠れハイジがたくさんいるので、宝探しのような気持ちで拝見できます。

願いを込めて声を発するとシャボン玉が浮かぶ演出

2番目の展示室は薄暗い空間にシャボン玉がふわふわと浮かび、幻想的な雰囲気に包まれています。設置されたパネルに願いを込めて声を発すると、その願いがシャボン玉となって空へ舞い上がる仕掛けです。

※企画展「Planet （地球）」は万博幕まで実施

3番目の展示室では、時期によって異なる展示が行われています。この日は、3Dプリントで作られた赤サンゴ礁再生プロジェクト用のレンガや、2025年にスイス・アルプスの村で建築に用いられたロボット技術の一部を紹介。実際に触れることもできます。※企画展「Planet（地球）」は万博終了まで実施予定。

ハローキティ生誕50周年を記念する展覧会「Hello Kitty展 -わたしが変わるとキティも変わる-」京都市京セラ美術館 新館 東山キューブにて開催

記念撮影で大人気のフォトスポット

最後のお部屋では、フォトスポットも完備しており、ハイジたちと一緒に記念写真も撮影することができます。

スイスパビリオン限定の「キットカット ダブルクリームのラズベリー添え風味」

1階にはギフトショップがあり、スイスパビリオン限定の「キットカット ダブルクリームのラズベリー添え風味」やピンバッジなど、多彩なお土産が並んでいます。ショップはパビリオンに入館しなくても利用可能です。

スイスパビリオン

「ハイジと共に、テクノロジーの頂へ」

「Augmented Human（人間拡張）」、「Life （生命）」、「Planet（地球）」

※予約不要