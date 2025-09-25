“大バズりJK”のおひなさまことひな（長浜広奈）が『すぱのび』に初出演。本番前に番組MCを務めるNONSTYLE・井上裕介の楽屋に勝手に侵入したそうだ、そこには衝撃的な理由があった。

【映像】かわいすぎる！黒髪&ばっさりカットでイメチェンしたおひなさま

ABEMAにて9月24日（水）に放送された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#22では、“おひなさま”こと、ひな（「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025 inソウル」「夏休み編2025」に参加）が番組初登場となった。

そのキュートなビジュアルと繰り出されるワードで一躍人気者になったひな。出演した『今日好き』が放送されると、その注目の高さから“おひなさま”というワードがXでトレンド入りすることもあった。また番組では茶髪＆ギャルメイクだったものの、今回は黒髪にイメチェン、ロングヘアもバッサリカットし、かわいらしい長めのボブヘアに。そんなひなに対し、番組MCのNONSTYLE・井上裕介が「時の人やんか」と言うと、ひなは「ありがとうございます」と無邪気に笑った。収録前はひなが井上の楽屋を訪れたことがあったようで、井上が「何で俺の楽屋に入ってきたん？」と確認すると、ひなは「遊びたかった」と衝撃的な理由を明かした。

今回の放送では「すぱのび 武者修行の旅」第2弾が実施された。このロケには、しゅん（吉川竣、「夏休み編2025」「ハロン編」に参加）も参加しているが、スタジオ収録には不参加。井上が「現場にはおんのか。なるほど、なるほど」と理解すると、その横でひなは「ちゅん、ちゅん（しゅんの愛称）。会いたいな〜」と“おひまさまワールド”を展開。スタジオ初登場にも関わらず、早くも独自の世界観を築き上げるひなの姿に、井上は「調子ええよ！」と好反応を示した。

「武者修行の旅」第2弾のロケは大阪で行われた。ひなが『すぱのび』ロケに参戦するのは今回が初めてだが、癖の強いロケを行う番組の特性を理解していたのか、ひなは「怖いのはやりたくないです」とカメラ目線で訴えた。

そんな中で今回は「サーカス」を学ぶことに。ひなは、吊るされたロープを使い、空中を舞うエアリアルフープに挑むことになったが、始まる前は「怖い……」と声を震わせてビビりまくり……しかし、いざ実践すると、“怖い”よりも“楽しい”が勝ったようで、余裕の表情を見せていた。

サーカスロケのVTRが終わると、今回の企画にも参加したひなた（田中陽菜、「卒業編2025inソウル」「ニュージーランド編」に参加）が『すぱのび』で大活躍している件についてMC陣が触れる。ひなたは今後も引き続き数多のロケに参加することが予想されるが、そんな中で井上は「ひなはもう多分しんどいもんな？」と質問。

この質問を受け、“お嬢様JK”のひなは特にがっつく様子もなく「もう、いいかな」と笑顔でコメント。ハードなロケ参加を即座に断わり、スタジオの笑いを誘っていた。

