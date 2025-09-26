24ºÐ½÷Í¥¡ÖÌ¥ÎÏÅª¤ÊÈþµÓÈþ¿¬ÈþÆý¡×¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¸ø³«¡ÖÊ¢¶Ú¤¨¤°¤¤¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¡×¡Ö·Ý½Ñ¡×
¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2021¡×¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¼õ¾Þ¤Î½÷Í¥ÂçÅçÍþÇµ¡Ê24¡Ë¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»¨»ï¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Î¥«¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Öº£²ó¤Ï¡Ø¤ï¤¿¤·»Ë¾å¡¢ºÇ¤â½ÀÏÂ¤Ê¼Ì¿¿½¸¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤È¡¡¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤á¤Á¤ã¿ä¤»¤ë1ºý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡¡¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Ð¥¥Ð¥¤ÎÊ¢¶Ú¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥´¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÀ¨¤¤Èþ¥Ü¥Ç¥£¡×¡Ö¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¡×¡ÖÊ¢¶Ú¤¨¤°¤¤¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¡×¡Ö·Ý½Ñ¡×¡ÖÌ¥ÎÏÅª¤ÊÈþµÓÈþ¿¬ÈþÆý¡×¡Ö´°À®¤µ¤ì¤¿Èþ¤·¤¤ÆùÂÎÈþ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇË¬¤ì¤¿¾ì½ê¤ò¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¤´¾Ò²ð¡×¤È·²ÇÏ¡¦¶ÍÀ¸»Ô¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖREAL TIME IN KIRYU 2025¡×¤òË¬¤ì¤¿¼Ì¿¿¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
ÂçÅç¤Ï·²ÇÏ¡¦¶ÍÀ¸»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢¹â¹»ºß³ØÃæ¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£18Ç¯4·î¤Ë¶ÍÀ¸¤Þ¤Á±Ç²è¡Öº×¤Î¤¢¤È¡¢µ²±¤Î¤µ¤¡×¤Î¹â¹»À¸Ìò¤Ç±Ç²è½é½Ð±é¡£Æ±7·î¤Ë¤Ï¤¢¤·¤«¤¬¤Þ¤Á¥É¥é¥Þ¡Ö²»¤¬²ó¤ë¡×¡Ö229²ó¤Î¥Û¥ó¥È¡×¤Ç¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¡£¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2021¡×¤Ç¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£TBS·Ï¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤âÌ³¤á¡¢24Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡Ö¶ÍÀ¸»ÔÌ¥ÎÏÂç»ÈÂè1¹æ¡×¤Ë½¢Ç¤¡£±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌöÃæ¡£ÆÃµ»¤ÎÃåÊª¤ÎÃåÉÕ¤±¤Ç¤ÏÀ¤³¦Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÏÓÁ°¡£¿å±Ë¤äÎ¦¾å¤Ê¤É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤âÆÀ°Õ¡£SNS¤Ç¤Ï¿åÃå¤äÍá°á»Ñ¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¼Ì¿¿¤Ê¤É¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£