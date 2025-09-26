熊本県内各地の特産品や飲食など180店舗超が出店する第30回くまもと物産フェア（実行委員会主催）が27、28の両日、益城町のグランメッセ熊本で開かれる。県が推進する「食のみやこ熊本県」をアピールしようと、からしれんこんやバターの手作り体験、地元食材を生かす創作フレンチの調理実演なども企画。県産品への関心を高めてもらう。

体験コーナーは、和菓子作り、ちくわ焼きなど6品。実演では人気菓子店のパティシエも登場し、フレンチと同様、来場者に抽選で実食してもらう。

県内の食コンテストで受賞した商品などをそろえた販売会や、台湾グルメの店舗も並ぶ。

「食のみやこ−」は熊本の食の可能性を広げ、農水産品の付加価値を高めながら販路を拡大、加工・流通・観光など関連産業も含めて活性化を図り経済発展につなげようという施策だ。

その道標となるビジョンを7月に策定し、オンライン販売強化▽情報発信力のある料理人育成▽輸出拡大へ新たな市場開拓−など重点7項目の計画を定めた。

この他、食や文化、環境、健康などに関わる生産者、消費者、有識者ら21人で組織した「地産地消応援団」を発足させ、提言やイベントの共催なども計画。東京都内のレストランと連携し、県産食材を使ったコラボレーションフェアなども開催している。

（藤崎真二）