第75回佐賀県美術展覧会（実行委員会主催、西日本新聞社など後援）の入賞・入選作品が県立博物館・美術館で展示されている。28日まで、観覧無料。会場では7月に亡くなった陶芸家の人間国宝、井上萬二さんの追悼展示も行われている。

各部門の県知事賞受賞作から選ばれる大賞には、工芸部門の石田由美子さん（基山町）の作品「響き合う」を選出。日本画▽洋画▽彫刻▽工芸▽書▽写真▽デザイン−の7部門に計698点の応募があり、入賞は76点、入選は294点だった。 （松本紗菜子）

各部門の入賞者は次の通り。 （敬称略）

【日本画】佐賀県知事賞＝井添將仁（佐賀市）▽佐賀県議会議長賞＝荒木正次（佐賀市）▽第75回記念特別賞＝石崎吉枝（武雄市）▽NHK佐賀放送局長賞＝原田正則（有田町）▽佐賀新聞社賞＝磯野真希（鳥栖市）▽佐賀銀行文化財団賞＝谷川美姫（神埼市）

【洋画】佐賀県知事賞＝森永雄二（佐賀市）▽佐賀県教育委員会賞＝山口謙治（佐賀市）▽第75回記念特別賞＝江口利道（佐賀市）▽佐賀美術協会賞＝青木奏海（佐賀市）▽NBCラジオ賞＝下村康二（神埼市）▽佐賀新聞社賞＝大坪優莉（佐賀市）▽読売新聞西部本社賞＝高場正義（鳥栖市）▽佐賀銀行文化財団賞＝江川和則（佐賀市）▽鹿島市長賞＝中尾心（佐賀市）▽佐賀県商工会議所連合会賞＝本田光男（佐賀市）▽佐賀県芸術文化協会賞＝嬉野来海（佐賀市）

【彫刻】佐賀県知事賞＝森正彦（佐賀市）▽佐賀県議会議長賞＝草場龍介（有田町）▽第75回記念特別賞＝河辺琴弓（佐賀市）▽佐賀新聞社賞＝古川大淳（佐賀市）▽佐賀銀行文化財団賞＝楢崎由依子（唐津市）

【工芸】佐賀県知事賞＝石田由美子（基山町）▽佐賀県教育委員会賞＝草場瑛人（有田町）▽第75回記念特別賞＝財俊彦（佐賀市）▽佐賀県陶芸協会賞＝坂井雅彦（白石町）▽佐賀県造形教育研究会賞＝村上ふみ子（佐賀市）▽NBCラジオ賞＝福島喜代子（江北町）▽佐賀新聞社賞＝津村光璃（佐賀市）▽佐賀銀行文化財団賞＝浦郷壮（武雄市）▽神埼市長賞＝勝田文博（神埼市）▽佐賀県芸術文化協会賞＝峰松直樹（嬉野市）、田中拓馬（有田町）、山口ヨシエ（鹿島市）

【書】佐賀県知事賞＝吉次雪子（佐賀市）▽佐賀県議会議長賞＝正寶直美（佐賀市）▽第75回記念特別賞＝山口越周（佐賀市）▽佐賀県書作家協会賞＝志岐陽華（神埼市）▽NHK佐賀放送局長賞＝葛西昌代（佐賀市）▽佐賀新聞社賞＝田中万沙代（佐賀市）▽佐賀銀行文化財団賞＝眞崎惠泉（佐賀市）▽佐賀市長賞＝古賀訟子（伊万里市）▽小城市長賞＝橋村真弓（嬉野市）▽佐賀県芸術文化協会賞＝坂田美鳳（佐賀市）、江崎由美（鳥栖市）、大串曲汀（鹿島市）

【写真】佐賀県知事賞＝佐々木弘紀（佐賀市）▽佐賀県教育委員会賞＝荒木正次（佐賀市）▽第75回記念特別賞＝廣木昭則（佐賀市）▽佐賀県写真協会賞＝柴田洋（小城市）▽NHK佐賀放送局長賞＝山本康徳（小城市）▽サガテレビ賞＝三原民子（太良町）▽佐賀新聞社賞＝大隈美代子（鹿島市）▽佐賀銀行文化財団賞＝山田力（多久市）▽鳥栖市長賞＝宮原信隆（小城市）▽伊万里市長賞＝峰松正昭（鹿島市）▽嬉野市長賞＝吉田邦起（唐津市）▽佐賀県商工会議所連合会賞＝石井一征（佐賀市）▽佐賀県芸術文化協会賞＝中野春義（佐賀市）、江口弘樹（伊万里市）

【デザイン】佐賀県知事賞＝新水翠（神埼市）▽佐賀県教育委員会賞＝田代怜衣奈（武雄市）▽第75回記念特別賞＝瀧口公子（有田町）▽サガテレビ賞＝徳田佳音（唐津市）▽朝日新聞社賞＝納富瑠奈（佐賀市）▽佐賀新聞社賞＝田中ひとみ（伊万里市）▽読売新聞西部本社賞＝古川久美子（小城市）▽佐賀銀行文化財団賞＝執行晶子（鳥栖市）▽唐津市長賞＝藤井優菜（神埼市）▽多久市長賞＝増永瑠依（佐賀市）▽武雄市長賞＝池上千代香（江北町）▽佐賀県芸術文化協会賞＝古川湊（神埼市）、本田咲（佐賀市）、小杉葉月（佐賀市）、田中丸（嬉野市）、鶴田沙也（白石町）