被爆者や若者たちが平和について語り合う「平和シンポジウム」が23日、長崎市平野町の長崎原爆資料館で開かれた。県内で開催中の「ながさきピース文化祭2025」の関連イベントで、約100人が参加。世界で紛争が相次ぎ分断が深まる中、登壇者たちは異なる立場の人々が対話や交流を通じ、互いに理解し合うことが「平和につながる」と熱意を込めて語った。

人種や国境、宗教などの違いを超え、互いに尊重する人々を示す「地球市民」をテーマにパネルディスカッション形式で議論した。

芥川賞作家で元長崎原爆資料館長の青来有一さん（66）は「『国民』という意識が強いと衝突が生まれる。政府を超え、一人一人が同じ市民なんだという考えが広がれば、平和が実現できる」と強調。トランプ政権で先鋭化する「米国第一主義」に触れ「『ファースト』を言い続ければ、自分優先の思考の中で、分断が広がっていく」と語った。

日本原水爆被害者団体協議会（被団協）代表委員の田中重光さん（84）は「地球に暮らす人は一心同体。核戦争になれば人類は滅亡する」とした上で「武力では平和は作れない。人間同士の対話が必要だ」と外交の必要性を説いた。若い世代には「一人では何もできない。どういう世界にしていくか。世界で交流し、学んで未来志向でデザインしてほしい」と願った。

昨年、高校生平和大使を務めた長崎西高3年の大原悠佳さん（18）は自身の海外での活動を踏まえ「自国の加害の歴史やさまざまな国の視点を学び、相手の背景を理解し、共に何ができるか話し合うことが大切」と説明。被爆者なき時代が迫る中、「長崎で生まれ、被爆者の活動を近くで見てきた私たちだからこそ、多くの人に、戦争について考えてもらうきっかけを作り、架け橋になる責任がある」と決意を語った。

基調講演はV・ファーレン長崎の元社長の高田春奈氏（48）が登壇。クラブが毎年開催する「平和祈念マッチ」やサポーターが作った折り鶴を同資料館に寄贈する取り組みを紹介した。「スポーツには平和を推進する力がある」と述べ、部活動から世界大会まで関係人口が多く、平和を考える“入り口”になり得ると主張。「スポーツにはルールがある。いろんな人たちが自分の思い通りにならない中、ルールを守り共存する。そこに平和へのヒントがある」とも語った。

