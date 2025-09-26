地域づくりに取り組む人材を育てる「SAGAローカリストアカデミー」が23日、佐賀県庁で開かれた。離島など県内各地で地域振興に取り組む「ローカリスト」たちが登壇し、トークイベントやワークショップなどを実施。参加者約30人とともに地域の課題や目指すべき姿について語り合った。

地域づくりの輪を広げようと2018年から県が毎年開催。8回目の今回は、加唐島（唐津市）でカフェを営む井川えりなオーナー（27）▽豊富な被災地支援の経験を元に地域の防災強化に取り組む「パブリックゲート」（大町町）の公門寛稀代表（35）▽わな猟師として害獣の駆除とジビエの販売を手がける「たまきはる」（上峰町）の塘さなえ代表（36）▽視覚障害に関する講演や出版活動を行っている「みえるか企画」（佐賀市）の細川亮代表（37）−の4人が登壇した。

トークイベントで公門さんは、ドローンの無料講習会など地域で行っている活動を紹介。「防災は無関心な人を巻き込むのが難しいが地道にやるしかない」と述べた。細川さんは視覚障害者としての体験談を披露し、「一見（目標実現の）制約になりそうなことも本人のやる気と周囲の協力で覆せる」と語った。

続くワークショップではローカリスト4人が実施予定の企画を発表。参加者は4班に分かれ、それぞれの企画をより良くするためのアイデアを出し合った。

塘さんは11月に佐賀市内で里山体験イベントを開催予定。ワークショップ参加者の意見を踏まえ、ジビエ（野生鳥獣肉）を食材にしたバーベキューや、獣害対策の講話を行うことに決めた。井川さんは加唐島の別名「猫の島」にちなんだ観光促進イベントの開催を予定。石に猫を描いたアートストーンを島内にちりばめて周遊しやすくする企画を紹介した後、参加者とともに絵を描いたり仕掛けを話し合ったりした。

参加者は今後、4人の企画の実施に向けた準備などに携わる。佐賀大3年の矢山莉子さん（20）は「就活中だが会社に勤めること以外の選択肢を知りたくて参加した。さまざまな生き方に触れられた」と語った。

（松本紗菜子）