佐賀県警科学捜査研究所（科捜研）元職員によるDNA型鑑定不正を巡り、県警の中嶋昌幸警務部長が25日、県議会総務常任委員会に出席し、第三者機関の設置や再調査について、あらためて拒んだ。

中嶋氏は拒否する理由について「県公安委員会からの指摘、指導」などこれまでの県警の見解を説明。公安委の指導で十分かどうかについて問われると「ことさら高度な専門性を有していなければ、調査の是非を評価できないといったものではない」と主張した。

県弁護士会は、県警が元被告や弁護人など事件関係者の調査や説明を行っていないことを問題視。所感を問われた中嶋氏は、鑑定結果が公判に証拠として提出されなかったことなどから「説明は必要ない」とした。その上で事件関係者に必要ない理由について、説明が足りなかったとして「反省している」と陳謝した。

7年超にわたり130件もの不正が見過ごされていた点については「必要に応じ、電子データなどを確認していれば、より速やかに気づくことができた」と言及。「上司は不正が行われていたとは想像すらせず、確認に至らなかった」と説明した。再発防止として、科捜研職員の増員や福岡県警科捜研に1人派遣を挙げた。

（田中早紀）